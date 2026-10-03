Camión volcado cerca del Palacio Nacional de la Cultura

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, (Policía MT) reportó que una colisión dejó un camión volcado en la 5a. avenida y 5ª. calle de la zona 1 capitalina; en las fotos se puede apreciar que el percance ocurrió a una cuadra del Palacio Nacional de la Cultura, frente a la sede del auxilio póstumo del empleado de salud pública.
Según las autoridades viales, al lugar acudieron los cuerpos de rescate quienes atendieron a los dos conductores, quienes tuvieron que ser trasladados hacia un centro asistencial por las heridas que sufrieron.
Las imágenes muestran que trabajadores del departamento de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala aplicaron tierra, de manera preventiva, porque el camión derramó fluidos como aceite o tal vez combustible.
La Policía MT reportó que en el lugar fue necesario regular y agilizar la circulación vehicular. Asimismo, indicaron que el accidente de tránsito que involucró al vehículo particular y al camión causó tránsito lento en el sector; "organiza tu tiempo y utiliza vías alternas", recomendaron.
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Vía queda liberada tras accidente de camión
Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, confirmó que en las autoridades liberaron la vía después del accidente de tránsito en este sector de la zona 1. El comunicador confirmó que los vehículos involucrados fueron retirados del lugar.
Asimismo, Bomberos Municipales confirmaron que una mujer también resultó herida, por lo que se le dieron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para el tratamiento de rigor.
Montejo también confirmó que por el derrame de líquidos del camión fue necesario coordinar los trabajos con el departamento de Limpia y Verde. De la misma manera, informó que el escenario del accidente de tránsito quedó en manos de la Policía Nacional Civil (PNC).