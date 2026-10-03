 Ataque armado deja mujer fallecida en colonia Castillo Lara
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Ataque armado deja mujer fallecida en colonia Castillo Lara

Bomberos Municipales reportaron que la mujer presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

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El ataque armado ocurrió en la zona 7 capitalina. , Bomberos Municipales.
El ataque armado ocurrió en la zona 7 capitalina. / FOTO: Bomberos Municipales.
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El sonido de un ataque armado alertó a los vecinos de la colonia Castillo Lara, zona 7 capitalina, durante la mañana de este sábado, 3 de octubre de 2026, por lo que llamaron de inmediato a los cuerpos de rescate. Bomberos Municipales acudieron al lugar y confirmaron que en la vía pública ocurrió un hecho violento que dejó una mujer fallecida.

Los cuerpos de rescate confirmaron que el ataque armado ocurrió en la 14 calle y 9ª. avenida de la colonia Castillo Lara, zona 7. Tras. "Nuestros paramédicos atendieron a una persona que presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego", describieron.

Técnicos en Urgencias Médicas verificaron que la mujer de 41 años carecía de signos vitales y reportaron el hecho a la Policía Nacional Civil (PNC). Los uniformados resguardaron el escenario del crimen para las diligencias correspondientes del Ministerio Público.

Según las imágenes captadas en el lugar, la mujer quedó fallecida frente a varios vehículos que estaban estacionados en el área, incluyendo un mototaxi y varios automotores particulares. Familiares llegaron a identificar a la víctima mortal y lamentaron lo ocurrido en este sector de la zona 7 capitalina.

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Identifican a la mujer fallecida en zona 7

Familiares y allegados identificaron a la mujer fallecida como Wendy Madelen Castillo Lorenzana, de 41 años. Asimismo, relataron que la víctima mortal trabajaba como conductora de mototaxi en el lugar. Testigos en el área informaron a las autoridades que la mujer fue atacada por un hombre que se conducía en motocicleta.

Por el momento las investigaciones están en curso y la familia quedó a la espera de conocer el resultado de las pesquisas. Mientras tanto, se espera que tras el ataque armado, el cuerpo de la mujer fallecida sea llevado al INACIF, para después entregarlo a la familia para los servicios fúnebres en su memoria.

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Otro ataque armado cobró la vida de una mujer en Los Olivos, zona 18.

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