Inauguran centro de monitoreo en el aeropuerto La Aurora

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inauguró junto al canciller de Taiwán, Lin Chia-Iung, el nuevo Centro de Monitoreo, Operaciones de Emergencia y Control de Incidentes en el Aeropuerto Internacional La Aurora, una infraestructura que busca reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta en la principal terminal aérea del país.
Este centro cuenta con 18 pantallas y seis estaciones de trabajo, desde donde se controla un sistema de videovigilancia que ahora dispone de 570 cámaras, de las cuales 310 son una donación de Taiwán y ofrecen tecnología de reconocimiento facial, identificación de matrículas y transmisión de audio. La capacidad de almacenamiento de registros se multiplica por cinco, brindando más herramientas para la atención de situaciones dentro de la terminal, gracias a una inversión de Q9.5 millones.
El mandatario destacó que esta tecnología representa un avance importante para la seguridad de pasajeros, trabajadores y visitantes del aeropuerto. Además, explicó que el proyecto incluyó la incorporación de dos equipos de inspección por Rayos X, un nuevo sistema de voceo, mejoras en la iluminación del tercer nivel y la entrega de una ambulancia para el Centro de Operaciones de Emergencia.
Las labores de modernización abarcaron también trabajos de pintura, limpieza y pulido de vidrios, mejoras en el área de restaurantes y la construcción de 13 módulos nuevos para el Instituto Guatemalteco de Migración.
Cooperación Guatemala - Taiwán
En la misma jornada, el gobierno anunció avances en un proyecto de infraestructura que busca fortalecer la conectividad en el norte del país. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Embajada de Taiwán firmaron un acuerdo para realizar estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y social, así como el diseño de ingeniería para el corredor CA-09 Norte, que conectará Mayuelas, Zacapa, con Puerto Barrios en Izabal.
Este acuerdo, firmado el 31 de marzo de 2023 y vigente desde el 5 de enero de 2024, contempla un fondo de hasta US$2.54 millones que será administrado por la Embajada de Taiwán. El Ministerio no tendrá a su cargo la administración ni la ejecución de estos recursos y se prevé que los estudios tomen ocho meses tras la firma del contrato con la empresa encargada.
La embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chan, subrayó la importancia de mantener la cooperación bilateral para impulsar proyectos en beneficio del desarrollo del país. Estas acciones consolidan la colaboración entre Guatemala y Taiwán, que se traduce en mejoras de seguridad en la principal terminal aérea y en iniciativas para fortalecer la infraestructura y conectividad vial en el país.