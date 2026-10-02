 CC solicita informes sobre nombramiento de Jonathan Menkos
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CC pide informes sobre nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat

El Organismo Ejecutivo y el Legislativo tendrán que trasladar información a la Corte de Constitucionalidad.

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El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia semanal "La Ronda", en el Palacio Nacional., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia semanal "La Ronda", en el Palacio Nacional. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La Corte de Constitucionalidad (CC) dio un plazo de 48 horas al Organismo Ejecutivo para que remita un informe sobre el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat), tomando en cuenta que el funcionario todavía mantiene el cargo de diputado del Congreso.

De la misma manera, el alto tribunal constitucional pidió un informe al Legislativo relacionado con el tema, pero para la entrega del mismo no se determinó un plazo específico.

Menkos fue juramentado ayer por el presidente Bernardo Arévalo como titular del Banguat. El funcionario llegó a la institución tras dejar el cargo de ministro de Finanzas Públicas, que ocupaba desde enero de 2024. Y sustituye en la presidencia a Álvaro González Ricci, quien finalizó su período de labores.

El Ejecutivo detalló la trayectoria profesional de Menkos, donde destacó que ha laborado en el Banco de Guatemala y cursó el Programa de Estudios Superiores de la entidad. De igual forma, durante una década dirigió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y se ha desempeñado como miembro de la Junta Monetaria y gobernador ante diversas instituciones financieras internacionales.

El nombramiento de Menkos ya generado una serie de pronunciamientos y acciones. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) informó ayer que interpuso una acción de amparo ante la CC, señalando mpedimentos e incompatibilidades para que quien ostenta la calidad de diputado al Congreso de la República ejerza la Presidencia de la Junta Monetaria y del Banguat. 

Es en seguimiento del recurso planteado por el sector empresarial que la Corte solicitó los informes al Gobierno y al Parlamento.

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El dinero no fue localizado en el momento en el que fue requerido para su presentación como medio de prueba.

Ejecutivo analiza acción y confirma que presidencia del Banguat no otorga antejuicio

El Ejecutivo confirmó que la Presidencia de la República se encuentra analizando los amparos que han sido presentados contra el nombramiento del exministro de Finanzas, Jonathan Menkos, para dirigir el Banco de Guatemala. Asimismo, se trabaja en preparar la respuesta y poder remitirla a la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo establecido.

De igual forma, este organismo indicó que, de acuerdo con la legislación guatemalteca, la Presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria no otorga derecho de antejuicio a quien la ocupe. El análisis se hizo en el marco del seguimiento que se está dando a los recursos promovidos contra la designación del funcionario.

* Con información de Karla Marroquín y Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7

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