Selección Nacional: Premios que dan las casillas en la tabla

Las selecciones nacionales de Surinam y Guatemala se miden esta tarde (16:00 horas GT) en la disputa de un partido que definirá al líder del grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027, donde los surinameses son actualmente los líderes con 6 puntos (+2) y los guatemaltecos sublíderes con 3 puntos (+5). La Selección Nacional busca el primer lugar este día.
Guatemala con un triunfo, por cualquier marcador, se erigirá como el nuevo líder de la Nations League, independientemente a lo que ocurra con los otros partidos del grupo: Martinica vs. Honduras (18:00 horas) y El Salvador vs. Jamaica (20:00 horas).
Pero los guatemaltecos, que luchan por la casilla número uno, podrían terminar en la quinta si se da una serie de resultados. El peor escenario para los connacionales sería perder ante Surinam, que gane Honduras y que exista ganador entre salvadoreños y jamaicanos.
La importancia de los puestos en la tabla de posiciones
La quinta edición de la Concacaf Nations League 2026-2027, es un certamen que prácticamente se convierte en el único camino para clasificarse a la Copa Oro 2027, por lo que cada puesto es importante en las aspiraciones de las 12 selecciones principales, entre ellas Guatemala, para clasificarse de forma directa o vía preliminares al máximo campeonato de la Concacaf.
- Casilla 1 y 2: Otorgará clasificación a cuartos de final, donde ya están las selecciones preclasificadas Canadá, México, Panamá y Estados Unidos. Los ganadores de los cuartos de final avanzarán de forma directa a Copa Oro 2027, y los perdedores irán a las preliminares de la Copa Oro Concacaf.
- Casilla 3 y 4: Avanzarán a las preliminares de la Copa Oro 2027
- Casillas 5 y 6: Primero, descenderán de la Liga A a la Liga B; segundo, clasificarán a la fase previa de las Ligas A y C -que darán boleto a las preliminares de la Copa Oro 2027-
La oportunidad para los quintos y sextos lugares
La fase previa de las ligas A y C se disputará en noviembre de 2026 y contará con la participación de ocho selecciones nacionales que competirán por cuatro plazas en las eliminatorias de la Copa Oro.
Los ocho equipos participantes incluirán a los que terminen en quinto y sexto lugar de los grupos de la Liga A, a los tres ganadores de los grupos de la Liga C y al mejor segundo clasificado.
La fase previa constará de cuatro partidos de ida y vuelta, y el ganador de cada serie, según el marcador global, avanzará a las eliminatorias de la Copa Oro de 2027.