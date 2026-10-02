 Johnny Depp sorprende como Ebenezer Scrooge en nuevo tráiler
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Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler

El actor regresa a la gran pantalla con un drástico cambio físico para protagonizar “Scrooge y los fantasmas de la Navidad” que llegará a los cines el 13 de noviembre.

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Johnny Depp, Instagram
Johnny Depp / FOTO: Instagram
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Johnny Depp regresa a la gran pantalla con una impactante transformación en su papel de Ebenezer Scrooge, luciendo prácticamente irreconocibles en el primer tráiler de la película "Ebenezer".

Esta nueva adaptación del clásico de Charles Dickens, dirigida por Ti West y producida por Paramount Pictures, promete una versión oscura y gótica del icónico relato navideño, con su estreno programado para el 13 de noviembre de 2026 en cines de América Latina.

La caracterización de Johnny Depp como el avaro Scrooge es uno de los puntos más comentados del adelanto.

El actor exhibe una notable metamorfosis física que lo distancia por completo de sus roles anteriores, sumergiéndose en un personaje que, según la sinopsis oficial, explorará "el nombre que conoces, la historia que no".

La estética del filme ha sido descrita como "mucho período, muy gótico oscuro", evocando comparaciones con la aclamada "Sweeney Todd" de Tim Burton, pero con un giro aún más sombrío.

Paramount Pictures, que difundió el tráiler enfatizando que esta producción presentará "el Scrooge que nunca viste", prometiendo una experiencia cinematográfica que fusiona el drama de época con elementos intensos del género de terror.

Las imágenes reveladas muestran una atmósfera densa y perturbadora, donde el personaje principal es perseguido por apariciones y, en un momento, incluso se le ve siendo enterrado vivo.

Este proyecto marca un hito significativo en la carrera de Johnny Depp, pues representa su retorno a Hollywood después de ocho años de ausencia.

En el tráiler, Depp mira directamente a la cámara y, con una sonrisa enigmática, pronuncia: "Es bueno estar de vuelta", una frase que resuena con el público y la industria. Su última participación en una producción de esta envergadura fue en "Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald", estrenada en 2018.

Un proyecto personal y profundo

Fuentes cercanas a la producción han revelado que "Ebenezer" no es solo un papel más para Johnny Depp. Una fuente consultada por People describió el proyecto como una "oportunidad única en la vida" y "muy especial para él".

La misma fuente añadió que el actor "está de vuelta en un papel de personaje, que es lo que ama. Realmente cobra vida cuando está en esos personajes, están en su ADN". 

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Johnny Depp scrooge - Instagram

Junto a Johnny Depp, la película reúne a un elenco de renombre que incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

El legendario Ian McKellen, de 87 años, asume el papel del fantasma de Jacob Marley, quien, fiel a la tradición, advierte a Scrooge sobre la inminente visita de los tres espíritus en Nochebuena, un presagio que en esta versión promete ser aún más inquietante.

El guion, adaptado por Nathaniel Halpern a partir de la novela original de Dickens, es llevado a la pantalla bajo la visión de Ti West, conocido por su trabajo en la trilogía de terror X. West imprime un tono decididamente oscuro a la historia, entrelazando el drama navideño con elementos propios del horror psicológico, creando una reinterpretación fresca y aterradora del clásico.

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Johnny Depp scrooge - Instagram

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