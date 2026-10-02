 TSE inscribe oficialmente al partido político Raíces
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TSE inscribe oficialmente al partido político Raíces

El Registro de Ciudadanos publicó en el diario oficial el aviso correspondiente.

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El diputado al Congreso de la República y líder del partido político Raíces, Samuel Pérez (c), habla durante una rueda de prensa el 28 de septiembre de 2026 en Ciudad de Guatemala., EFE
El diputado al Congreso de la República y líder del partido político Raíces, Samuel Pérez (c), habla durante una rueda de prensa el 28 de septiembre de 2026 en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo oficial este viernes 2 de octubre la inscripción del partido político Raíces, formado por antiguos integrantes del Movimiento Semilla, la formación que llevó a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia de Guatemala en 2023 y que se estaría perfilando para competir en las elecciones generales de 2027.

El aviso del Registro de Ciudadanos fue publicado en el diario oficial. En este se establece que la agrupación quedó inscrita el 30 de septiembre de 2026, con lo cual se incorpora formalmente al listado de organizaciones políticas del país.

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