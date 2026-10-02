De las lluvias al frío: Guatemala inicia transición

Se inició el último trimestre del año 2026 y con ello está cada vez más cerca la temporada fría. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalló que es justamente octubre el que marca el inicio de la transición de las condiciones climáticas en Guatemala para pasar de las lluvias al descenso de temperaturas.
Por medio de un boletín, la institución detalló que para este mes se esperan lluvias por debajo de lo habitual a nivel nacional, aunque las precipitaciones continuarán presentándose en diferentes regiones del país.
De acuerdo con la Perspectiva Climática Mensual del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), los mayores acumulados de lluvia se esperan en Bocacosta, Pacífico, Petén y Caribe, mientras que Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente registrarían menores cantidades.
Este pronóstico agrega que las lluvias podrían concentrarse principalmente durante la primera y última semana del mes. En ese sentido, se indicó que todavía podrían presentarse condiciones que favorezcan crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y descenso de lahares en la cadena volcánica.
Ante esta situación, la Conred recomendó a la población mantenerse informada a través de vías oficiales, no cruzar ríos crecidos o permanecer cerca de sus orillas, identificar áreas seguras y mantener preparada la Mochila de las 72 horas.
También se hizo un llamado a que, si se presentan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, es necesario alejarse de espacios abiertos y estructuras metálicas.
¿Cuándo llegarán los frentes fríos?
Octubre se caracteriza por presentar un escenario de disminución gradual de las lluvias en gran parte del territorio guatemalteco y dar paso así a la transición hacia la época de temperaturas más bajas.
De acuerdo con la Conred, para el occidente y el altiplano central se esperan las condiciones más frescas, con temperaturas mínimas promedio que podrían ubicarse entre los 7 y 17 °C.
La entidad señaló que la llegada de frentes fríos se estaría dando a partir de noviembre. Ante el pronóstico de descenso de las temperaturas que se presentará principalmente durante la noche y madrugada, recomendó a los guatemaltecos abrigarse adecuadamente.
* Con información de Conred.