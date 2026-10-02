Costa Rica eliminada de la Concacaf Nations League 2026

La Selección Nacional de Costa Rica dejó este jueves a la de Nicaragua a un paso de regresar a la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf al lograr de visita un contundente triunfo por 0-3.
Antes del encuentro, tanto la "Tricolor" como la "Azul y Blanco" habían quedado eliminadas de clasificar a los cuartos de final de la Liga A tras las victorias de Curazao y Haití, que lideran el grupo con nueve puntos en tres jornadas.
Sin la clasificación en juego, el objetivo de ambos equipos era evitar terminar de último o penúltimo en el grupo, pues ello significaría caer en la Liga B de la Liga de Naciones, es decir una especie de segunda división de la región, y además podría perder la posibilidad de pelear por un cupo a la Copa Oro.
Triunfo ante Nicaragua
Y Costa Rica, de la mano del nuevo seleccionador, el exjugador Bryan Ruiz, cumplió. Enfrente encontraron a una Nicaragua que firmó una buena primera parte, en la que no permitió gol.
Sin embargo, en la segunda parte los costarricenses definieron el partido en los primeros minutos. Un gol de Orlando Sinclair al minuto 57 y otro de Carlos Mora al minuto 60, tras un error de la defensa nicaragüenses, sentenciaron el juego.
Un tanto de Kengel Michel en el minuto 97 acabó con las ilusiones de los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, que siguen sin puntos en tres fechas
Costa Rica, que sumó sus primeros tres puntos, se tomó en serio el encuentro y convocó al experimentado guardameta Keylor Navas, que fue titular, y al centrocampista Celso Borges, que entró de cambio.
La "Azul y Blanco" salió al terreno sin ninguna intención de regalar nada e intentó principalmente con contragolpes, sin éxito.
Nicaragua y Costa Rica están en la liga A, el máximo nivel del torneo, en un grupo en el que están Curazao y Haití, que lo lideran con 9 puntos, República Dominicana, sigue en la pelea con 6 enteros, y Trinidad y Tobago (sin puntos).
*Información EFE.