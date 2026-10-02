Ricardo Arjona presenta novedades sobre su álbum De Todo un Poco

Ricardo Arjona atraviesa una etapa cargada de novedades. Apenas horas después del lanzamiento mundial de "Amor Factura", su colaboración con Grupo Firme, el cantautor guatemalteco dio a conocer uno de los detalles que sus seguidores esperaban: el nombre de su próximo álbum.
"De todo un poco" es el título de la nueva producción discográfica del artista, quien hizo la revelación por medio de un video publicado en sus redes sociales.
Arjona aprovechó la grabación para reflexionar sobre la importancia que siguen teniendo para él las palabras y las emociones a la hora de hacer música.
"Mucha gente tiene voz, pero no tiene palabras. Estamos viviendo momentos en los que mucha gente dice lo que conviene, pero no dice lo que siente", expresó al inicio del video.
Posteriormente, el guatemalteco habló directamente de su nuevo material y recordó algo que, según confesó, ha repetido durante diferentes etapas de su carrera: cada vez que termina un álbum siente que acaba de crear su mejor trabajo.
"De todo un poco", el nuevo disco de Ricardo Arjona
Arjona recordó algunos de los álbumes que han marcado su trayectoria para explicar la emoción que siente ante el proyecto que ahora prepara.
Contó que cuando terminaba un disco solía llamar a amigos y familiares para asegurarles que se trataba del mejor que había realizado.
"Lo dije con Si El Norte fuera el Sur. Lo dije con Sin Daños a Terceros. Lo dije con Quinto Piso", recordó.
Sin embargo, esta vez asegura tener todavía más certeza. "Y lo vuelvo a decir ahora, más seguro que nunca. En serio les digo, De todo un poco es el mejor disco", afirmó.
Con estas palabras, el intérprete confirmó además que "De todo un poco" será el nombre de su nueva producción, después de que durante los últimos días hubiera revelado que cuenta con alrededor de 30 canciones trabajadas en distintas partes del mundo.
Las canciones fueron producidas en ciudades como Nashville, Londres, Estocolmo, además de México, Colombia y Guatemala. El proyecto representa una nueva etapa creativa del artista, aunque hasta ahora no se han revelado públicamente todos los títulos que integrarán el álbum ni su fecha completa de lanzamiento.
"Amor Factura" abre el camino
La revelación llega prácticamente al mismo tiempo que el estreno de "Amor Factura", la inesperada colaboración de Ricardo Arjona con Grupo Firme.
El sencillo fue lanzado mundialmente el jueves 1 de octubre y se convirtió en el primer adelanto de esta nueva etapa musical del guatemalteco.
La canción mezcla la narrativa característica de Arjona con sonidos vinculados al regional mexicano y al bolero norteño, llevando al cantante a un terreno poco habitual dentro de sus colaboraciones.
"Amor Factura" gira alrededor de una relación que comienza entre romance, regalos y lujos, pero en la que el interés económico termina desplazando los sentimientos.
¿Por qué Ricardo Arjona eligió a Grupo Firme?
La colaboración nació de una manera inesperada. Arjona contó que vio un video de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, interpretando "Hongos", una de sus canciones. Después de escucharlo surgió la idea de escribir un tema que pudiera interpretar junto a la agrupación mexicana.
El acercamiento terminó convirtiéndose en "Amor Factura". El propio Arjona explicó que encontró en los integrantes de Grupo Firme algo que llamó particularmente su atención: su naturalidad.
"Eran claros, naturales y sin poses, justo como escasea en esta industria de sonrisas archivadas y comentarios adecuados", escribió el artista al hablar del encuentro.
Aunque tenía decenas de canciones preparadas, la conexión con la agrupación terminó cambiando sus planes y "Amor Factura" fue seleccionada para abrir esta etapa.
"De todo un poco" genera expectativa
La revelación del nombre del álbum aporta ahora una pieza que faltaba en el nuevo proyecto musical de Arjona.
Hasta hace unos días se sabía que el guatemalteco tenía unas 30 canciones producidas en diferentes ciudades del mundo y que preparaba nuevos lanzamientos, pero todavía existían interrogantes sobre la forma que tomaría todo ese material.
Ahora el propio artista habla directamente de "De todo un poco" como su nuevo disco y eleva las expectativas al compararlo con producciones importantes de su carrera.
La nueva música también coincide con la actividad internacional del guatemalteco. Arjona continúa con la gira "Lo que el Seco no dijo", después de la residencia de 27 conciertos que realizó en Guatemala entre octubre y diciembre de 2025.
Su agenda contempla presentaciones en Honduras durante octubre, posteriormente El Salvador y una serie de conciertos en México entre noviembre y diciembre.
Mientras continúa sobre los escenarios, el estreno de "Amor Factura" y la revelación de "De todo un poco" muestran que el artista ya prepara el siguiente capítulo de su carrera.
Y aunque todavía quedan detalles por conocer sobre las canciones que formarán parte del proyecto, Arjona ya dejó clara su propia valoración: esta vez asegura estar "más seguro que nunca" de haber realizado el mejor disco de su vida.