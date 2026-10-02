 Estado de salud de Christa Pike tras dos intentos de ejecución
Internacionales

¿Cuál es realmente el estado de salud de Christa Pike tras dos intentos fallidos de inyección letal?

La mujer condenada a muerte en Tennessee había solicitado otro método de ejecución, un pelotón de fusilamiento conformado por mujeres; sin embargo, su caso captó mayor atención tras sobrevivir a la inyección letal, algo considerado como tortura.

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Christa Pike, EFE
Christa Pike / FOTO: EFE
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Christa Pike se encuentra en condición crítica en un hospital de Tennessee después de dos intentos fallidos de ejecución con inyección letal, según informaron sus abogados, Randy Spivey y Stephen Ferrell, que han pedido se le conmute la sentencia.

"No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva",

indicó Spivey a la prensa.

Su defensa indicó además que no han podido visitar a la mujer de 50 años en el hospital, donde recibe atención médica vital.

Tennessee ejecutará a Christa Pike, primera mujer en más de 200 años: ¿qué delito cometió?

Christa Pike vuelve a estar en el centro de la atención internacional ante una decisión que podría marcar un momento histórico para Tennessee.

"Lo de anoche me persigue", dijo Spivey, quien presenció el intento de ejecución de Pike e indicó además que se usaron al menos siete agujas para administrar la inyección letal en el transcurso de una hora, y que al menos una de estas parecía doblada cuando la extrajeron de su brazo.

"Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso", afirmó, y recordó que Pike había tenido varios problemas a lo largo de su vida con sus venas y las extracciones de sangre.

Según los abogados, esta era una de las razones por las que rechazaba este método de ejecución y había pedido uno diferente.

En concreto, Pike solicitó la muerte por un pelotón de fusilamiento compuesto solo por mujeres, pero en este estado esa no es una opción.

"No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir",

 señaló Spivey.

Condenada por asesinato 

Pike fue condenada a la pena capital en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando ambas tenían 18 y 19 años respectivamente. Aunque otras dos personas participaron en el asesinato de Slemmer, es la única que recibió la pena capital.

El miércoles sobrevivió a dos dosis de inyección letal, tras lo cual fue llevada, aunque no de inmediato, a un hospital, y casi 24 horas después de lo ocurrido sigue viva y en estado crítico.

Spivey indicó además que le dieron un número de emergencia al que podía llamar a la Corte Suprema de Tennessee si algo salía mal con la ejecución, pero que cuando llamó saltó el buzón de voz, señala NBC.

Tras el incidente, el gobernador del estado, Bill Lee, suspendió las ejecuciones para este año y pidió una investigación, con la que está de acuerdo la Fiscalía General.

Con información de EFE

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