 Trágicos accidentes de motoristas en Mixco y Villa Nueva
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Motoristas mueren en accidentes en Mixco y Villa Nueva

Las autoridades realizan las diligencias en ambos sectores, lo que impacta en la circulación vehicular.

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Un motorista falleció tras un hecho vial en la calzada Aguilar Batres., PMT capitalina/Montejo
Un motorista falleció tras un hecho vial en la calzada Aguilar Batres. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Dos accidentes de tránsito registrados durante la madrugada de este viernes, 2 de octubre, cobraron la vida de dos motoristas en los municipios de Mixco y Villa Nueva del departamento de Guatemala. Las autoridades realizan las diligencias en ambos puntos, donde también se mantienen cierres vehiculares.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que un hecho vial ocurrió en la calzada Aguilar Batres y 38 calle de la zona 12, frente a un colegio del sector. En el lugar fue encontrado un hombre con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas acudieron para poder brindarle asistencia al afectado; sin embargo, al evaluarlo confirmaron que carecía de signos vitales debido al politraumatismo que sufrió.

Hasta el momento se desconocen las causas del percance. Las autoridades indicaron que no fue encontrado ningún otro vehículo en el lugar, por lo que se desconoce si el motorista fue atropellado y el responsable se dio a la fuga o si derrapó por alguna otra situación.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se encuentran en el lugar donde ocurrió el incidente para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo del motorista a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se procederá a identificarlo, ya que hasta ahora se desconoce de quién se trata.

El operativo que está en desarrollo tras el deceso de esta persona impacta seriamente en la circulación en el sector, por lo que se ha solicitado precaución a los usuarios.

Trágico percance en Mixco

Otro hecho vial que cobró la vida de una persona se registró en el bulevar San Nicolás, área conocida como "La Palangana", en la zona 4 de Mixco.

El Ministerio Público realiza las diligencias en el lugar, mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito de la localidad implementó un cierre vial para mantener el espacio despejado. Debido a esta situación, se mantienen complicaciones para la movilidad vehicular.

Las autoridades de tránsito señalaron que se espera que concluyan los procedimientos necesarios para poder para liberar el paso en esta importante vía.

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