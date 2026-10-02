 Asesinan a conductor en intento de robo de auto
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Graban momento en que asesinan a un conductor tras resistirse al robo de su auto

Conductor intenta evitar el robo de su auto y delincuente le dispara.

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Asesinan a un conductor tras resistirse al robo de su auto., Captura de pantalla video de X.
Asesinan a un conductor tras resistirse al robo de su auto. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que un conductor fue asesinado a balazos durante un violento asalto ocurrido a plena luz del día en La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina

Las imágenes muestran cómo dos delincuentes abordaron a la víctima para robarle su vehículo y uno de ellos le disparó cuando intentó impedir el atraco.

De acuerdo con la grabación, los dos sospechosos se acercaron a pie al conductor y lo interceptaron para apoderarse del automóvil. En medio del forcejeo, uno de los asaltantes sacó un arma y disparó contra el hombre, quien cayó gravemente herido.

Tras el ataque, los dos implicados subieron al vehículo de la víctima y escaparon del lugar, dejando al conductor tendido. La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia y posteriormente se convirtió en una de las principales evidencias para avanzar en la investigación.

La víctima mortal fue identificada como Daniel Omar Calle Cusi. El crimen ocurrió el domingo pasado y generó una investigación para establecer la identidad y el paradero de los responsables.

Dos sospechosos identificados

Como parte de las pesquisas y tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

Uno de ellos es Rafael Castillo, de 24 años, quien ya fue detenido por su presunta participación en el homicidio derivado del intento de robo.

Las autoridades también identificaron a Nicolás Alessandro Churquina, de 23 años, como el otro sospechoso que habría participado en el asalto junto con Castillo. Su identificación se logró a partir del análisis de las grabaciones y otras diligencias realizadas durante la investigación.

La causa por el asesinato de Calle Cusi fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causae.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados y esclarecer todos los detalles del crimen que quedó registrado en video.

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