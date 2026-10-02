Rayo impacta a motorista: impresionante captura en video

Una cámara instalada en un vehículo captó el instante en que una mujer fue alcanzada por un rayo mientras conducía su motocicleta por una vía de la provincia de Nghe An, en el centro de Vietnam. La grabación ocurrió la mañana del pasado jueves y posteriormente fue difundida en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.
En las imágenes se observa a la motorista avanzando por un cruce bajo una intensa lluvia. De forma repentina, un rayo impacta sobre ella y, casi al mismo tiempo, se escucha un fuerte estruendo.
La mujer pierde el control de la motocicleta y se desvía hacia uno de los costados de la carretera, que se encontraba mojada por las precipitaciones, hasta caer sobre el pavimento.
Personas que se encontraban cerca acudieron rápidamente para auxiliarla.
Identifican a motorista y revelan su estado de salud
La víctima fue identificada como Ho Thi H, quien posteriormente al incidente recibió atención de los equipos de emergencia, que la trasladaron en ambulancia hasta un hospital.
Los médicos determinaron que había sufrido quemaduras en los brazos y el cuello, además de una lesión en la cabeza provocada por la caída. Debido a la gravedad de esta última herida, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica.
Después del procedimiento, la mujer permaneció bajo observación en una unidad de cuidados intensivos y posteriormente fue trasladada al área especializada en el tratamiento de quemaduras.
Pese a la violencia del impacto y las lesiones sufridas, los médicos informaron que Ho Thi H permanece consciente y con signos vitales estables, por lo que su vida no estaría en peligro.
La grabación del momento en que el rayo alcanza a la motociclista ha generado numerosas reacciones en redes sociales debido a lo repentino del fenómeno y a que toda la secuencia quedó registrada desde el vehículo que circulaba detrás.