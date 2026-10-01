Cacif acciona contra la designación del presidente de la Junta Monetaria

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) informó la tarde de este jueves 1 de octubre que interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto de la designación del Presidente de la Junta Monetaria (JM) y del Banco de Guatemala (Banguat) para el período 2026-2030.
De acuerdo con el Comité Coordinador, la acción se fundamenta en un punto concreto de legalidad: la Ley Orgánica del Banco de Guatemala establece, en sus artículos 18, literal g), y 31, impedimentos e incompatibilidades para que quien ostenta la calidad de diputado al Congreso de la República ejerza la Presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.
"Un permiso para ejercer un cargo ejecutivo no extingue la calidad de diputado ni la curul; únicamente suspende temporalmente su ejercicio. Por ello, esta calidad es un impedimento legal.", indica.
Por su parte la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, informó que la Presidencia de la República aún no ha sido notificada de los amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad.
Agregó que el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria tiene pleno fundamento legal.
"El Congreso de la República le concedió licencia por tiempo indefinido en su calidad de diputado, conforme a lo establecido en el artículo 160 de la Constitución Política de la República, que faculta a los diputados para desempeñar cargos de funcionarios de Estado o de entidades descentralizadas o autónomas mientras dure dicho permiso. Por ello, no se requiere un nuevo pronunciamiento del Congreso para que asuma este cargo.", indicó la Presidencia.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*