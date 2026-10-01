Papa León XIV recibe pintura creada por niños guatemaltecos

Durante la Audiencia General del Papa Leòn XIV, el guatemalteco Diego Martínez, presidente de la Asociación Yo Quiero la Paz del Mundo, presentó y entregó al santo padre un lienzo con el título Árbol de la Paz, pintado con las huellas tanto de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Algunos de los niños fueron víctimas de violencia o abusos, así como de voluntarios que apoyan a estos niños, quienes plasmaron su esperanza y anhelo de paz para Guatemala y el mundo, representando en esta obra un árbol de olivo, símbolo universal de la paz.
Durante el encuentro, el Papa expresó su agradecimiento y cercanía con el pueblo guatemalteco y, de manera especial, con la niñez, recibiendo este gesto como un mensaje de paz y esperanza.
Al entregar esta obra de arte, Diego Martínez expresó "que este lienzo representa la voz y la esperanza de muchos niños que, a pesar de las dificultades que han vivido, quieren ser protagonistas de la construcción de la paz. Hoy sus pequeñas huellas, llegan hasta el corazón del Vaticano y al mundo como un mensaje de que la paz se puede sembrar y que todos podemos ayudarla a crecer. Agradezco especialmente las gestiones para la audiencia Papal a la Embajada de Guatemala ante la Santa Sede.", expresó.
"El Árbol de la Paz" es una iniciativa que busca promover una cultura de paz a través del arte y la educación. El proyecto también contempla la siembra de olivos para el cuidado del medio ambiente que será llevado y plantado en instituciones educativas, medios de comunicación, embajadas y espacios públicos, convirtiéndolos en símbolos vivos de paz.
Durante el encuentro, Diego Martínez aprovechó la oportunidad para invitar al Sumo Pontífice a visitar Guatemala, tal y como lo hizo en el año 2014 y 2019 con el Papa Francisco.
También entregó una fotografía del proceso que se lleva a cabo de un posible Milagro Eucarístico en una Parroquia de Cuilapa, Santa Rosa en Guatemala.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*