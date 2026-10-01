 Papa León XIV recibe pintura creada por niños guatemaltecos
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Papa León XIV recibe pintura creada por niños guatemaltecos

El Papa expresó su agradecimiento y cercanía con el pueblo guatemalteco y, de manera especial, con la niñez.

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Papa León XIV recibe pintura creada por niños guatemaltecos., Foto Cortesía
Papa León XIV recibe pintura creada por niños guatemaltecos. / FOTO: Foto Cortesía
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Durante la Audiencia General del Papa Leòn XIV, el guatemalteco Diego Martínez, presidente de la Asociación Yo Quiero la Paz del Mundo, presentó y entregó al santo padre un lienzo con el título Árbol de la Paz, pintado con las huellas tanto de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

Algunos de los niños fueron víctimas de violencia o abusos, así como de voluntarios que apoyan a estos niños, quienes plasmaron su esperanza y anhelo de paz para Guatemala y el mundo, representando en esta obra un árbol de olivo, símbolo universal de la paz.

Durante el encuentro, el Papa expresó su agradecimiento y cercanía con el pueblo guatemalteco y, de manera especial, con la niñez, recibiendo este gesto como un mensaje de paz y esperanza.

Al entregar esta obra de arte, Diego Martínez expresó "que este lienzo representa la voz y la esperanza de muchos niños que, a pesar de las dificultades que han vivido, quieren ser protagonistas de la construcción de la paz. Hoy sus pequeñas huellas, llegan hasta el corazón del Vaticano y al mundo como un mensaje de que la paz se puede sembrar y que todos podemos ayudarla a crecer. Agradezco especialmente las gestiones para la audiencia Papal a la Embajada de Guatemala ante la Santa Sede.", expresó.

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Diego Martínez, presidente de la Asociación Yo Quiero la Paz del Mundo - Foto Cortesía

"El Árbol de la Paz" es una iniciativa que busca promover una cultura de paz a través del arte y la educación. El proyecto también contempla la siembra de olivos para el cuidado del medio ambiente que será llevado y plantado en instituciones educativas, medios de comunicación, embajadas y espacios públicos, convirtiéndolos en símbolos vivos de paz.

Durante el encuentro, Diego Martínez aprovechó la oportunidad para invitar al Sumo Pontífice a visitar Guatemala, tal y como lo hizo en el año 2014 y 2019 con el Papa Francisco.

También entregó una fotografía del proceso que se lleva a cabo de un posible Milagro Eucarístico en una Parroquia de Cuilapa, Santa Rosa en Guatemala.

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Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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