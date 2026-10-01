 CR7 en el aeropuerto: última súplica antes de dejar Portugal
Deportes

La escena de la salida de CR7 de Portugal: la última “súplica” en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras una fuerte tensión con Jorge Jesus, desatando un inesperado escándalo.

Compartir:
Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa en la previa del duelo entre España y Portugal, EFE
Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa en la previa del duelo entre España y Portugal / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cristiano Ronaldo, CR7, protagonizó una inesperada salida de la concentración de Portugal en Copenhague, luego de una creciente tensión con el seleccionador Jorge Jesus. El episodio llegó a tal punto que el entrenador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, acudieron al aeropuerto para intentar convencer al delantero de quedarse.

El conflicto comenzó después del partido contra Noruega, en el que Portugal consiguió una victoria por 2-1. Ronaldo fue suplente y permaneció calentando durante aproximadamente 30 minutos, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

Según el relato difundido por medios portugueses y españoles, el delantero quedó molesto por la situación.  Al día siguiente, Jorge Jesus confirmó que Gonçalo Ramos volvería a ser titular ante Dinamarca y defendió públicamente su autoridad para tomar las decisiones deportivas.

La situación habría generado un fuerte malestar en el capitán portugués. De acuerdo con el periodista Edu Aguirre, cercano a Cristiano Ronaldo, hubo una conversación privada entre el jugador, Jorge Jesus y Pedro Proença.  En ella, según su versión, el entrenador habría reconocido que manejó mal la situación y se habría comprometido a ofrecer disculpas públicamente.

Más del momento tenso de CR7

Sin embargo, las declaraciones posteriores del técnico habrían provocado que Ronaldo se sintiera traicionado, siempre según el relato de Aguirre. Poco después, el futbolista decidió abandonar la concentración. La salida tomó por sorpresa incluso a los responsables de la selección. Cristiano Ronaldo regresó al hotel, recogió sus pertenencias y posteriormente se dirigió al aeropuerto de Copenhague para abordar un avión privado rumbo a Madrid.

Cabe destacar que, este fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más llamativos del episodio.

Las 10 mejores series de televisión que no te puedes perder, según expertos

Una lista reúne las 10 series de televisión que, según expertos de la industria, se han convertido en referentes de la pantalla en lo que va del siglo XXI.

Según información publicada inicialmente por el diario español Marca y posteriormente recogida por Reuters, Jorge Jesus y Pedro Proença acudieron al aeropuerto para intentar convencer al futbolista de permanecer con Portugal. La súplica, sin embargo, no tuvo éxito. Ronaldo mantuvo su decisión y abandonó Dinamarca.

El delantero, de 41 años, posteriormente dejó un mensaje en el que aseguró que explicaría sus razones "en el momento oportuno", aumentando todavía más la incertidumbre sobre su futuro con la selección portuguesa.

En Portada

Ministro de Energía: No dejamos de pensar en la necesidad de enfocar cualquier apoyo temporal o alternativo a los transportistast
Nacionales

Ministro de Energía: "No dejamos de pensar en la necesidad de enfocar cualquier apoyo temporal o alternativo a los transportistas"

05:14 PM, Oct 01
Desde Guatemala, activistas centroamericanos plantean estrategias frente al retroceso de libertadest
Nacionales

Desde Guatemala, activistas centroamericanos plantean estrategias frente al retroceso de libertades

02:51 PM, Oct 01
Camión volcado obstaculiza el paso en zona 13t
Nacionales

Camión volcado obstaculiza el paso en zona 13

04:00 PM, Oct 01
Nations League: Países Bajos evita la derrota en Grecia t
Deportes

Nations League: Países Bajos evita la derrota en Grecia

03:51 PM, Oct 01
La escena de la salida de CR7 de Portugal: la última súplica en el aeropuerto para evitar el gran escándalot
Deportes

La escena de la salida de CR7 de Portugal: la última "súplica" en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

04:31 PM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga de Nacionesredes socialesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar