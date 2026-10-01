CR7 en el aeropuerto: última súplica antes de dejar Portugal

Cristiano Ronaldo, CR7, protagonizó una inesperada salida de la concentración de Portugal en Copenhague, luego de una creciente tensión con el seleccionador Jorge Jesus. El episodio llegó a tal punto que el entrenador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, acudieron al aeropuerto para intentar convencer al delantero de quedarse.
El conflicto comenzó después del partido contra Noruega, en el que Portugal consiguió una victoria por 2-1. Ronaldo fue suplente y permaneció calentando durante aproximadamente 30 minutos, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.
Según el relato difundido por medios portugueses y españoles, el delantero quedó molesto por la situación. Al día siguiente, Jorge Jesus confirmó que Gonçalo Ramos volvería a ser titular ante Dinamarca y defendió públicamente su autoridad para tomar las decisiones deportivas.
La situación habría generado un fuerte malestar en el capitán portugués. De acuerdo con el periodista Edu Aguirre, cercano a Cristiano Ronaldo, hubo una conversación privada entre el jugador, Jorge Jesus y Pedro Proença. En ella, según su versión, el entrenador habría reconocido que manejó mal la situación y se habría comprometido a ofrecer disculpas públicamente.
Más del momento tenso de CR7
Sin embargo, las declaraciones posteriores del técnico habrían provocado que Ronaldo se sintiera traicionado, siempre según el relato de Aguirre. Poco después, el futbolista decidió abandonar la concentración. La salida tomó por sorpresa incluso a los responsables de la selección. Cristiano Ronaldo regresó al hotel, recogió sus pertenencias y posteriormente se dirigió al aeropuerto de Copenhague para abordar un avión privado rumbo a Madrid.
Cabe destacar que, este fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más llamativos del episodio.
Según información publicada inicialmente por el diario español Marca y posteriormente recogida por Reuters, Jorge Jesus y Pedro Proença acudieron al aeropuerto para intentar convencer al futbolista de permanecer con Portugal. La súplica, sin embargo, no tuvo éxito. Ronaldo mantuvo su decisión y abandonó Dinamarca.
El delantero, de 41 años, posteriormente dejó un mensaje en el que aseguró que explicaría sus razones "en el momento oportuno", aumentando todavía más la incertidumbre sobre su futuro con la selección portuguesa.