Exconcursante de American Idol condenado por asesinato

Caleb Flynn, expastor de música de Ohio que tuvo una breve aparición en American Idol, fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Ashley Flynn, ocurrido en febrero de 2026 dentro de la vivienda que compartían en Tipp City.
Un jurado del condado de Miami, Ohio, emitió el veredicto el martes 29 de septiembre después de poco más de dos horas de deliberación. Flynn, de 40 años, fue declarado culpable de los nueve cargos que enfrentaba, entre ellos asesinato agravado, asesinato, agresión grave y manipulación de pruebas.
La sentencia está programada para el lunes 5 de octubre y el exconcursante podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras conocerse el veredicto, su fianza fue revocada.
¿Qué ocurrió con Ashley Flynn?
Ashley Flynn, de 37 años, era maestra y entrenadora de voleibol. Fue encontrada con heridas de bala en su casa durante la madrugada del 16 de febrero de 2026.
Según la fiscalía, Ashley recibió dos disparos en la parte posterior de la cabeza mientras se encontraba en la cama. Las dos hijas de la pareja, que entonces tenían 9 y 11 años, también estaban en la vivienda.
Fue el propio Caleb Flynn quien llamó al 911. Durante la comunicación aseguró que alguien había entrado a la casa y había disparado contra su esposa.
Al llegar las autoridades encontraron abierta la puerta del garaje y otros accesos, mientras que la consola central del vehículo de Flynn también estaba abierta. Él dijo a los investigadores que guardaba allí un arma, pero esta no fue encontrada.
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El martes, tras unas dos horas de deliberación, un jurado declaró culpable a CalebFlynn —exconcursante de AmericanIdol— del asesinato de su esposa, Ashley, ocurrido en febrero de 2026. Flynn había declarado a las autoridades que un intruso desconocido había entrado en su domicilio de Tipp City, Ohio, y le había disparado mortalmente. cnnenespañol♬ sonido original - CNN en Español
La fiscalía aseguró que simuló un robo
La versión de Flynn apuntaba inicialmente a un supuesto intruso. Sin embargo, durante el juicio la fiscalía sostuvo que aquella escena había sido preparada para hacer creer que Ashley había muerto durante un allanamiento.
Matthew C. Joseph, fiscal adjunto del condado de Miami, aseguró durante los alegatos finales que las pruebas demostraban que la historia presentada por Flynn era una invención.
Uno de los elementos presentados ante el jurado fue la información obtenida de sus dispositivos electrónicos. Flynn había asegurado que dormía cuando escuchó los disparos, pero los fiscales indicaron que los registros mostraban actividad y movimiento durante las horas previas al crimen.
La defensa cuestionó la investigación y sostuvo durante el juicio que el hecho de que Flynn hubiera sido infiel a su esposa no significaba que fuera responsable del asesinato.
Una relación extramarital salió a la luz
La relación que Flynn mantenía con Alleigha Botner, quien también trabajaba en la iglesia, ocupó una parte importante del juicio.
Botner declaró que ambos habían iniciado una relación sentimental en marzo de 2024 y que esta continuaba cuando Ashley murió. Durante el proceso judicial tuvo que leer mensajes intercambiados con Flynn a lo largo de la relación.
Según las pruebas presentadas por la fiscalía, existían más de 100 mil mensajes entre ambos. Algunos mostraban conversaciones en las que Flynn expresaba pensamientos sobre la muerte de su esposa.
Botner también declaró que había presionado a Flynn para que terminara su matrimonio. En enero de 2026 le habría planteado un ultimátum: dejar a Ashley o terminar la relación extramarital.
Dos días antes del asesinato, Flynn le habría asegurado que se divorciaría, aunque Botner dijo durante su testimonio que no le creyó.
Un mensaje enviado horas antes del crimen
Uno de los elementos que llamó especialmente la atención durante el proceso fueron los mensajes enviados poco antes de la muerte de Ashley.
De acuerdo con el testimonio presentado ante el tribunal, Flynn escribió a Botner horas antes del asesinato que la había elegido a ella, que sería libre y que el 16 de febrero sería un día que nunca olvidaría.
Los fiscales utilizaron los mensajes, los registros de actividad electrónica y otros elementos recopilados durante la investigación para sostener su acusación.
La fiscalía presentó alrededor de 40 testigos durante los ocho días de juicio. Entre ellos estuvieron investigadores, familiares de Ashley y la propia Botner.
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Caleb Flynn apareció en American Idol
Antes del crimen, Flynn había desarrollado una carrera vinculada con la música religiosa y llegó a desempeñarse como pastor de música.
También tuvo una breve aparición durante la temporada 12 de American Idol en 2013. Según información difundida durante el proceso, fue precisamente Ashley quien lo animó a presentarse al popular programa de talentos.
Su paso por el concurso fue breve y no llegó a convertirse en uno de los participantes principales de aquella temporada.
¿Qué condena podría recibir?
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el jurado necesitó poco más de dos horas para alcanzar un veredicto y lo declaró culpable de todos los cargos y especificaciones relacionadas con el uso de un arma de fuego.
Flynn reaccionó entre lágrimas mientras el tribunal daba lectura a las decisiones del jurado.
Ahora deberá regresar a la corte el lunes 5 de octubre, cuando está prevista la audiencia de sentencia. Entre las penas que podría enfrentar se encuentra la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La resolución judicial cierra la etapa del juicio por la muerte de Ashley Flynn, aunque la condena definitiva que deberá cumplir el expastor será establecida durante la próxima audiencia.