Retirada de Cristiano se aproxima, según los portugueses

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa en Copenhague ha levantado muchas dudas entre sus compatriotas, que esperan a que tanto el astro como la federación den más explicaciones, aunque coinciden en que la retirada del jugador se aproxima mientras Jorge Jesus sea seleccionador.
Así lo expresaron varios transeúntes lisboetas cuestionados por EFE este jueves en el centro de la capital, que no se pusieron de acuerdo en si el futbolista puede seguir manteniendo el ritmo a sus 41 años y ante el estilo del nuevo técnico.
Entre ellos estaba André Azevedo, que cruzaba la céntrica plaza de Marquês de Pombal y que aseguró que esperaba su salida "desde hace más tiempo".
"Creo que Cristiano no tiene noción de que ya no está al nivel de los otros colegas. No lo está, tiene 41 años. Por mucho que quiera no tiene el mismo nivel y el mismo ritmo que los otros colegas", planteó Azevedo, que aun así remarcó que el exatacante del Real Madrid y del Manchester United sigue siendo "uno de los mejores jugadores del mundo".
Aficionado cree que "todavía hace falta"
Por otro lado, José Lopes, responsable de un kiosco en el mismo barrio, ve "complicada" la permanencia de Cristiano Ronaldo en la selección, aunque defendió que el madeirense "todavía hace falta".
"Me da mucha pena porque me gusta Cristiano y creo que todavía hacía falta en la selección. Jugando mucho o jugando poco, creo que hacía falta. Pero quizás jugando con este seleccionador creo que es complicado y muy probablemente con la edad que tiene es capaz de anunciar la salida", vaticinó.
Para Maria Lourenço, que pasaba por una cafetería próxima, la atención también tendría que estar en el seleccionador, al que le exige "alguna responsabilidad" por cómo trató a Cristiano en el partido contra Noruega en el marco de la Liga de las Naciones, cuando decidió no sacarle al campo.
"Creo que fue una falta de respeto a un jugador de su calidad y edad, pero hay un historial de que Jorge Jesus no es siempre le más correcto", comentó Lourenço, quien también está a la espera de más explicaciones de todas las partes.
El abandono de Cristiano Ronaldo
La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) confirmó este miércoles que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección en Copenhague y aseguró que la preparación de los partidos contra Dinamarca y Noruega continuará según lo previsto con los otros 24 convocados.
«Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos», señaló el organismo en un comunicado, sin explicar las razones de la marcha del capitán.
Por otro lado, Cristiano Ronaldo avanzó que dará explicaciones "a su debido tiempo".
*Información EFE.