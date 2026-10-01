Panamá y Ecuador perdieron las semifinales de la Copa Kirin

Panamá cayó este jueves ante Nueva Zelanda en la tanda de penaltis por 3-5, en un reñido amistoso que comenzó cuesta arriba para la selección centroamericana, pero en el que supo igualar (1-1), dando a los 'All Whites' el pase a la final de la Copa Kirin 2026.
Nueva Zelanda arrancó con fuerza en la semifinal de este torneo cuadrangular, un amistoso disputado en Yokohama que marcó el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones, gracias a un temprano gol de Marko Stamenic en el minuto 13. El centrocampista neozelandés aprovechó un envío filtrado por Elliot, seguido de una asistencia dentro del área de Ben Waine.
Pero si Nueva Zelanda parecía sentirse cómoda y controlar la ventaja durante la primera parte, durante el tiempo añadido de la primera parte Giovanny Herbert logró enganchar un pase atrás de José Luis Rodríguez y anotar con la zurda.
Panamá disputará el próximo lunes el partido por el tercer puesto del torneo ante Ecuador, mientras que la final será Nueva Zelanda vs. Japón.
Japón derrota a Ecuador
La selección de futbol de Ecuador perdió este jueves ante Japón en una ajustada tanda de penaltis por 4-5, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario en el Nissan Stadium de Yokohama, resultado que llevará a "La Tri" a disputar el partido por el tercer puesto del torneo frente a Panamá.
El argentino Marcelo Gallardo sigue sin lograr la primera victoria al frente de la selección tricolor y eso que Ecuador saltó al terreno con sed de revancha contra Japón, al que no ha podido vencer desde 1996, y con ganas de resarcirse por la reciente derrota por 3-0 ante Corea del Sur. Pero si arrancó con posesión y ritmo el duelo amistoso, Japón logró al poco cambiar las tornas y amenazar con mover el marcador.
A pesar de los cambios para revolucionar el ataque por parte de ambos técnicos, la semifinal se fue directamente a la tanda de penaltis en Yokohama.
El ecuatoriano Jordy Caicedo abrió la serie adelantando a "La Tri", pero el punto de inflexión llegó con la intervención del guardameta nipón Zion Suzuki, quien detuvo el cobro de Byron Castillo. El nipón Daizen Maeda no perdonó el tiro decisivo para sellar el pleno de aciertos de los Samuráis Azules.
La selección anfitriona obtuvo así el pase a la final del próximo lunes, donde Nueva Zelanda ya espera rival tras haber eliminado a Panamá en la tanda de penaltis este jueves.
*Información EFE.