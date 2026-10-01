Precios de combustibles bajan tras nueva ley de exoneración

El mercado de combustibles en Guatemala refleja este jueves, 1 de octubre, una reducción en los precios como resultado de la entrada en vigencia del Decreto 22-2026 del Organismo Legislativo, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.
La normativa fue aprobada el pasado 22 de septiembre por el Congreso de la República y establece la suspensión del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) a los carburantes.
La nueva ley fue sancionada ayer por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y entró hoy en vigencia, por lo que los expendios de carburantes ya reflejan reducción en los valores de los productos.
Los ahorros que representan el retiro de los impuestos son de Q9.05 para la gasolina superior, Q8.33 para la regular y Q6.45 para el diésel.
Y, según el monitoreo realizado esta mañana en el área metropolitana, los precios por galón que se observan en los expendios son de aproximadamente:
- Regular Q34.89
- Súper Q36.19
- Diésel Q41.69
Los montos pueden variar de acuerdo con la estación de servicio, la región del país donde se ubiquen y el tipo de consumo que se haga, ya sea por autoservicio o servicio completo.
Presidente destaca rebaja en facturas
El presidente Bernardo Arévalo publicó en sus redes sociales un video a través del cual envió un mensaje a la población para anunciar la entrada en vigencia de la ley sobre combustibles a partir de hoy.
"Guatemaltecas y guatemaltecos, a partir de hoy, todas las gasolineras del país, sin excepción, venderán diésel, regular y súper libres de impuestos. Sé que para muchas familias estos días no han sido fáciles debido al alto costo en el precio de los combustibles, que afecta a todos y, aunque esta situación no se origina en Guatemala, afecta directamente al país", expresó.
El mandatario indicó que, ante situaciones como las que se presentan y otras que puedan afectar la economía de los ciudadanos, es responsabilidad de las autoridades buscar mecanismos para mitigar esos efectos.
"Por ello, a partir de hoy sus facturas de gasolina tendrán el apoyo que se ha gestionado por el decreto del Congreso de la República. A partir de hoy sus facturas serán más bajas. A partir de hoy, las familias sentirán el alivio en sus bolsillos", dijo.
Finalmente, Arévalo aseguró que desde el Gobierno se continuará trabajando para que Guatemala salga adelante.