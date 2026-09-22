 Congreso aprueba exonerar temporalmente impuestos a los combustibles
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Congreso aprueba exonerar temporalmente impuestos a los combustibles

Con 148 votos a favor se aprobó la medida para eliminar temporalmente el IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo.

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El Congreso aprobó el Decreto 22-2026, Ley de exención tributaria temporal de emergencia al consumidor de combustibles., Foto Dayana Rashon
El Congreso aprobó el Decreto 22-2026, Ley de exención tributaria temporal de emergencia al consumidor de combustibles. / FOTO: Foto Dayana Rashon
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El Pleno del Congreso aprobó la tarde de este martes 22 de septiembre, el Decreto 22-2026, Ley de exención tributaria temporal de emergencia al consumidor de combustibles.

Con 148 votos a favor se logró aprobar la medida para eliminar temporalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) a la gasolina superior, gasolina regular y diésel, como una medida para reducir los precios al consumidor.

Dicho Decreto establece un régimen temporal de exención del IDP y el IVA, aplicable a las gasolinas superior y regular y el diésel, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma establece que la exención se trasladan obligatoriamente al precio del consumidor final.

Además se fija un plazo de cinco días hábiles para la elaboración del reglamento correspondiente, luego de cobrar vigencia.

El acuerdo establece que en las facturas electrónicas se desglosará el valor del beneficio por galón despachado.

Se incluye la supervisión de la aplicación de la medida y establece sanciones para quien no aplique la rebaja al consumidor final. La norma también prohíbe la extracción del territorio nacional de los combustibles sujetos a estas exenciones.

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras Colindres, indicó que esta medida responde directamente a la exigencia de la población, que prefiere la supresión de impuestos sobre un subsidio. "El subsidio lo satanizaron y la mayoría ahora no lo quiere, aunque en teoría sería un alivio mayor", apuntó Contreras.

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Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

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