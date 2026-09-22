 Receta fácil de Pumpkin Spice Latte para hacer en casa
Tendencias

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que puedes preparar en casa

Con café, leche, calabaza y un toque de especias, puedes preparar esta receta en casa de forma sencilla y disfrutarla fría o caliente.

Compartir:
Pumpkin Spice Latte, Pumpkin Spice Latte
Pumpkin Spice Latte / FOTO: Pumpkin Spice Latte
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cuando llega la temporada de otoño, el Pumpkin Spice Latte se convierte en uno de los cafés más buscados por quienes disfrutan de las bebidas con sabores dulces y especiados.  Su combinación de café, leche, calabaza y especias crea una bebida cremosa y aromática que también puede prepararse fácilmente en casa.

Lo mejor es que no necesitas una máquina profesional para hacer tu propio café con leche y calabaza. Con algunos ingredientes básicos puedes conseguir una versión casera, perfecta para comenzar el día o acompañar una tarde de descanso.

Para una taza de Pumpkin Spice Latte necesitarás:

• 1 taza de leche

• ½ taza de café espresso o café fuerte recién preparado

• 2 cucharadas de puré de calabaza

• 1 o 2 cucharaditas de azúcar, miel o el endulzante de tu preferencia

• ½ cucharadita de canela

• Una pizca de nuez moscada

• Una pizca de jengibre en polvo

• ½ cucharadita de esencia de vainilla

• Crema batida, opcional

• Canela en polvo para decorar

Preparación del Pumpkin Spice Latte

El primer paso para preparar esta receta de Pumpkin Spice Latte es colocar la leche en una olla a fuego medio. Agrega el puré de calabaza, la canela, la nuez moscada, el jengibre, la vainilla y el endulzante. Calienta la mezcla durante unos minutos, procurando que no llegue a hervir. Remueve constantemente para integrar todos los ingredientes y conseguir una preparación cremosa y aromática.

Mientras tanto, prepara el café. Puedes utilizar espresso, café filtrado o incluso café instantáneo, siempre que tenga un sabor suficientemente intenso para combinar con la leche y las especias.

Las cosas que nunca deberías de prestar para evitar la brujería

Prestar algunos objetos puede parecer un gesto inofensivo, pero ciertas creencias populares advierten que hacerlo podría tener consecuencias inesperadas.

Cuando la mezcla de leche esté caliente, retírala del fuego y agrega el café. Revuelve bien y sirve inmediatamente. Para darle el toque final, puedes colocar crema batida encima y espolvorear un poco de canela.

Aunque el Pumpkin Spice Latte suele relacionarse con el otoño, esta bebida puede disfrutarse durante cualquier época del año. Además, puedes ajustar la cantidad de azúcar, especias y calabaza según tus gustos.

En Portada

MP solicita extinguir bienes y cuentas bancarias vinculados a Roxana Baldettit
Nacionales

MP solicita extinguir bienes y cuentas bancarias vinculados a Roxana Baldetti

03:31 PM, Sep 22
VIDEO. Baldetti fue captada vapeando durante audiencia desde su casat
Nacionales

VIDEO. Baldetti fue captada "vapeando" durante audiencia desde su casa

04:21 PM, Sep 22
Asamblea de la ONU: Macron pide no ceder ante el abuso de podert
Internacionales

Asamblea de la ONU: Macron pide no ceder ante el abuso de poder

03:01 PM, Sep 22
Comisión de Atletas del COG se pronuncia sobre la iniciativa de ley 6690t
Deportes

Comisión de Atletas del COG se pronuncia sobre la iniciativa de ley 6690

05:23 PM, Sep 22
Actriz de El Chavo del Ocho pide apoyo económico después de enfrentar esta complicada enfermedadt
Farándula

Actriz de El Chavo del Ocho pide apoyo económico después de enfrentar esta complicada enfermedad

05:17 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesReal MadridEE.UU.Seguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar