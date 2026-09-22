Receta fácil de Pumpkin Spice Latte para hacer en casa

Cuando llega la temporada de otoño, el Pumpkin Spice Latte se convierte en uno de los cafés más buscados por quienes disfrutan de las bebidas con sabores dulces y especiados. Su combinación de café, leche, calabaza y especias crea una bebida cremosa y aromática que también puede prepararse fácilmente en casa.
Lo mejor es que no necesitas una máquina profesional para hacer tu propio café con leche y calabaza. Con algunos ingredientes básicos puedes conseguir una versión casera, perfecta para comenzar el día o acompañar una tarde de descanso.
Para una taza de Pumpkin Spice Latte necesitarás:
• 1 taza de leche
• ½ taza de café espresso o café fuerte recién preparado
• 2 cucharadas de puré de calabaza
• 1 o 2 cucharaditas de azúcar, miel o el endulzante de tu preferencia
• ½ cucharadita de canela
• Una pizca de nuez moscada
• Una pizca de jengibre en polvo
• ½ cucharadita de esencia de vainilla
• Crema batida, opcional
• Canela en polvo para decorar
Preparación del Pumpkin Spice Latte
El primer paso para preparar esta receta de Pumpkin Spice Latte es colocar la leche en una olla a fuego medio. Agrega el puré de calabaza, la canela, la nuez moscada, el jengibre, la vainilla y el endulzante. Calienta la mezcla durante unos minutos, procurando que no llegue a hervir. Remueve constantemente para integrar todos los ingredientes y conseguir una preparación cremosa y aromática.
Mientras tanto, prepara el café. Puedes utilizar espresso, café filtrado o incluso café instantáneo, siempre que tenga un sabor suficientemente intenso para combinar con la leche y las especias.
Cuando la mezcla de leche esté caliente, retírala del fuego y agrega el café. Revuelve bien y sirve inmediatamente. Para darle el toque final, puedes colocar crema batida encima y espolvorear un poco de canela.
Aunque el Pumpkin Spice Latte suele relacionarse con el otoño, esta bebida puede disfrutarse durante cualquier época del año. Además, puedes ajustar la cantidad de azúcar, especias y calabaza según tus gustos.