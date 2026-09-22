 Actriz de El Chavo del Ocho solicita ayuda tras enfermedad
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Actriz de El Chavo del Ocho pide apoyo económico después de enfrentar esta complicada enfermedad

La recordada actriz de El Chavo del Ocho atraviesa un complicado momento de salud y ahora pidió apoyo económico a sus seguidores.

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El Chavo del 8 / FOTO: El Chavo del 8
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La recordada actriz que interpretó a Paty atraviesa un complicado momento y recurrió al apoyo de sus seguidores después de enfrentar una situación médica que requirió atención especializada. La actriz mexicana Rosita Bouchot, recordada por interpretar a Paty en El Chavo del Ocho, vuelve a generar preocupación entre sus seguidores luego de revelar que atraviesa dificultades económicas derivadas de su reciente proceso de salud.

La artista, de 75 años, ha recibido numerosas muestras de cariño de quienes recuerdan su participación en la popular producción de Roberto Gómez Bolaños. Bouchot fue hospitalizada a principios de septiembre para someterse a una cirugía. Desde el hospital, la actriz compartió una fotografía en redes sociales y pidió a sus seguidores que le enviaran pensamientos positivos y oraciones antes de ingresar al quirófano.

En aquella ocasión, buscó tranquilizar a sus admiradores y aseguró que se encontraba bien. Posteriormente, reapareció en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y confirmar que la intervención se había realizado.

Ahora, la situación vuelve a llamar la atención debido a que la actriz solicitó apoyo económico para poder afrontar los gastos relacionados con el complicado momento que ha vivido.

Más de la actriz de El Chavo del Ocho

Aunque han circulado distintas versiones sobre su estado de salud, los reportes disponibles señalan que Bouchot no ha detallado públicamente el diagnóstico específico que provocó su hospitalización. La noticia ha provocado una nueva ola de solidaridad entre los seguidores de la actriz, especialmente entre quienes crecieron viendo sus participaciones en la televisión mexicana.

Rosita Bouchot tiene una extensa trayectoria en cine y televisión. Para varias generaciones, su rostro quedó asociado al personaje de Paty, una de las jóvenes que apareció en El Chavo del Ocho.

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También participó en El Chapulín Colorado y posteriormente continuó trabajando en diferentes producciones mexicanas. Su participación en El Chavo del Ocho ocurrió en 1975, cuando interpretó a Paty en dos episodios. Décadas después, el personaje continúa siendo recordado por los seguidores de la serie.

Actualmente, sus admiradores permanecen atentos a las actualizaciones que la actriz pueda compartir sobre su recuperación y situación económica, mientras las muestras de cariño hacia la intérprete continúan multiplicándose en redes sociales.

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