 Nómina de aspirantes a Contralor es entregada al Congreso
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Postuladora entrega al Congreso la nómina de aspirantes a Contralor

El Legislativo deberá decidir quién de los seis profesionales finalistas será el nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas.

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El presidente de la comisión de postulación, Miquel Cortés, entregó a las autoridades del Congreso la nómina final de aspirantes a Contralor General., Congreso
El presidente de la comisión de postulación, Miquel Cortés, entregó a las autoridades del Congreso la nómina final de aspirantes a Contralor General. / FOTO: Congreso
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La comisión de postulación para la elección del Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 entregó este martes 22 de septiembre, al Congreso de la República la nómina de seis aspirantes que quedó integrada tras concluir las evaluaciones y votaciones correspondientes. De esta manera, el proceso para definir quién será el nuevo titular del ente fiscalizador entra en su fase final.

El presidente de la referida instancia, Miquel Cortés, acudió a la sede del Legislativo, donde fue atendido por el presidente de ese organismo, Luis Contreras, y el cuarto secretario de la junta directiva, Orlando Blanco, quienes formalizaron la recepción del listado de candidatos.

Tras concretar la entrega, Cortés brindó una conferencia de prensa en la cual se refirió al compromiso de la instancia que preside para desarrollar un trabajo bajo el estricto cumplimiento de plazos y normativas.

De igual forma, enfatizó que se actuó con transparencia y publicidad en este proceso, tomando en cuenta criterios ciudadanos y otros aspectos fundamentales para finalmente poder integrar la nómina final. En la misma se incluyó a los candidatos mejor votados que, a su vez, fueron elegidos de un grupo de 15 que tuvieron las mayores calificaciones al aplicar la tabla de gradación.

Finalmente, el presidente de la postuladora le pidió el Congreso realizar la elección del nuevo Contralor con transparencia y criterios técnicos.

Nómina de candidatos para Contralor General

La nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas fue publicada este martes en el diario oficial. La misma está integrada por los siguientes profesionales:

  • Luis Antonio Marroquín Pimentel.
  • Marco Antonio Vélez González.
  • Jorge Giovanni Castellanos Gudiel.
  • Elfego Odair Castañón González.
  • Oscar Alberto Hernández Romero.
  • Julio Otoniel Roca Morales.

El Legislativo deberá realizar la votación correspondiente en las próximas semanas para definir quién será el nuevo funcionario. Para ser electo, el profesional debe recibir al menos 81 votos favorables de los diputados, es decir, la mayoría absoluta.

El nuevo Contralor General de Cuentas en Guatemala asumirá el cargo el 13 de octubre para cumplir un período de cuatro años en funciones al frente de la institución encargada de fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos, verificando que sean administrados de manera legal, transparente y eficiente

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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