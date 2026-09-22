Mejores Series para Ver: Shrinking y Terapia Sin Filtro

Todos deberíamos de consultar uno. La salud mental todavía es subestimado en países como Guatemala donde es típica la desvalorización del paciente al punto de convertirse en estigmatizante. Así que para llevarnos de la mano a esa sanidad mental, Apple TV nos encamina con esta gran serie. Shrinking: Terapia sin filtro es una de las mejores series que la plataforma ha realizado, según IMDB y Revista GQ.
Cuenta con la producción de Bill Lawrence, el rey midas de la comedia estadounidese de los últimos 30 años. Búsquenlo. Sigue tan vigente como en sus inicios.
La serie nos situa en un consultorio de terapia con un Jason Segel en el papel de Jimmy Laird un psicólogo quien acaba de enviudar. Jimmy tiene una hija Alice (Lukita Maxwell) y ambos enfrentan el duelo con la culpa de seguir adelante.
El consultorio es dirigido por el terapeuta Paul Rhoades (Harrison Ford) y Gaby (Jessica Williams). Paul quien es una eminencia en la rama, es un cascarrabias con un gran ego a quien hay que escarbarle una sonrisa. Mientras Gaby es junto con Jimmy los pupilos que quieren emular a su héroe y compañero de trabajo.
La serie muestra lo poco ortodoxo que puede ser la psicología y la terapia que se practica en el consultorio en donde encontramos cada paciente que puede hacernos sentir mejor sobre nuestra vida. Es decir a veces podríamos experimentar alivio en el dolor ajeno y saber que otros estén peor que uno pero no por eso debemos juzgarlos porque piden ayuda mientras nosotros nos burlamos y sufrimos en silencio. No se vale, pero hasta en eso se burlan.
Las terapias son fuera de lo común porque está prohibido por parte de la ciencia meterse en el diario vivir de los pacientes para hacerlos ver la luz. Así no funciona la vida, ni mucho menos la terapia, ni modo; son licencias narrativas.
Los personajes secundarios son variopintos, entrometidos, necios y raros. Interesantes todos y al igual que nosotros, solo tratan de seguir con sus vidas y ser menos infelices.
Un elenco entrañable
Jason Segel conocido por la comedia clásica How I Met Your Mother y un sin fin de películas cómicas que coquetean es el protagonista.
Jessica Williams quien ha sido nominada varias veces al Globo de Oro por su papel en esta serie es conocida por integrar elencos como Animales Fantásticos.
Y por supuesto Harrison Ford, el gran héroe de acción de los 80. Legendario por encarnar a Han Solo e Indiana Jones. Con un gran carisma para el drama y la acción en películas como El Fugitivo (1993) Air Force One (1997) y Witness (1985) y claro el inmortal Deckard en Blade Runner (1982). A Ford se le ve en gran forma, encarnando a un terapeuta sabio y recorrido que todavía debe aprender a regañadientes. Ahora está de lleno en la comedia y con ellos se confirma el gran rango que posee al darle vida a un personaje profundo y lleno de matices.
Sobre estos tres personajes camina Shrinking. También podemos encontrar actores fetiche de Lawrence como Christa Miller y Brett Goldstein quien también es co-productor. Ted McGinley uno de los grandes actores de serie de televisión (Married With Children) y Wendie Malick una gran actriz secundaria, completan esta gran elenco.
Shrinking para rato
Sin duda una de los cameos más sonados este año ha sido el de Michael J. Fox en la tercera temporada y su papel como un paciente de Parkinson. Las escenas que tienen son pocas y es un deleite verlos en ese duelo de titanes ver sus ritmos cómicos y estilos para entregar sus parlamentos. Esto es lo que se agradece de las series actuales y en especial de esta tercera temporada.
Apple TV ya confirmó una cuarta entrega de la serie y parece que tendremos terapia para rato. Su creador ha comentado en varias entrevistas que en las primeras tres temporadas se aborda el duelo, el perdón y seguir adelante.
Para la cuarta temporada la narrativa dará un salto de dos años en la historia de los personajes. Harrison Ford confirmó que realizarán 12 episodios y que se encuentran en grabación. Apple TV anunciará su estreno al final del 2026.
Una maratón para celebrar la fe en la humanidad y que el optimismo se puede encontrar en cada etapa de la vida, no podría estar mejor. Aunque la realidad pegue duro en los momentos de mayor vulnerabilidad siempre hay alguien del otro lado que está dispuesto a "echarte la mano" para salir adelante. Los invito a verla y a reír.