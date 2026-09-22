 Restricción oficial de celulares en escuelas de México
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México hace oficial restricción de celulares durante jornada escolar

Celulares y otros dispositivos electrónicos personales estarán prohibidos durante la jornada educativa de los niveles primaria y básicos.

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Un estudiante de secundaria usa un celular en Ciudad de México (México), Imagen de archivo
Un estudiante de secundaria usa un celular en Ciudad de México (México) / FOTO: Imagen de archivo
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El Gobierno de México oficializó este martes la restricción del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar para estudiantes de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, con la publicación del acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida, anunciada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y establece que los alumnos únicamente podrán utilizar estos dispositivos cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo orientación de los docentes.

El acuerdo contempla excepciones por emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o situaciones extraordinarias de las comunidades educativas.

"Este acuerdo es un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral, fortaleciendo la atención, el contacto humano y la comunidad",

afirmó el titular de la SEP, Mario Delgado.

El funcionario explicó que, a partir de este martes y durante 30 días hábiles, los lineamientos serán presentados a las comunidades escolares mediante asambleas informativas dirigidas principalmente a docentes, madres y padres de familia.

Más flexibilidad para la educación media superior

Para la educación media superior, la regulación será más flexible: las escuelas deberán limitar el uso no pedagógico durante la jornada, pero las condiciones específicas serán acordadas mediante consultas y asambleas con la comunidad educativa.

Entre las opciones previstas están mantener los dispositivos guardados o bajo custodia de las autoridades escolares, permitirlos únicamente en determinados horarios y espacios, prohibirlos durante toda la jornada o establecer su uso programado como herramienta de aprendizaje.

En las universidades, el Gobierno plantea fomentar un uso responsable y seguro, con respeto a la autonomía de las instituciones y a los acuerdos de cada comunidad educativa.

La SEP argumentó que, aunque los dispositivos pueden ser útiles con fines pedagógicos, su utilización "inadecuada, excesiva o sin regulación" puede afectar la atención, concentración, interacción y aprovechamiento académico de los estudiantes.

Actualmente, 19 de las 32 entidades federativas mexicanas cuentan ya con disposiciones o instrumentos para regular el uso de celulares y otros dispositivos personales en los centros educativos.

Hasta ahora México no contaba con una normativa nacional específica sobre el uso de celulares dentro de los centros educativos y las reglas dependían de cada plantel, según el perfil sobre el país elaborado por la Unesco.

La Unesco contabiliza actualmente 114 sistemas educativos con prohibiciones nacionales sobre teléfonos móviles en las escuelas, equivalentes al 58 % de los países, frente al 24 % registrado en 2023.

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