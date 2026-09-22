 Ecuador incauta una tonelada de cocaína oculta en maquinaria que iba a Guatemala
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Ecuador incauta una tonelada de cocaína oculta en maquinaria que iba a Guatemala

El Ministerio del Interior ecuatoriano confirmó la captura de una persona durante el operativo.

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Droga decomisada en Ecuador en contenedor con destino a Guatemala., Policía de Ecuador
Droga decomisada en Ecuador en contenedor con destino a Guatemala. / FOTO: Policía de Ecuador
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La Policía ecuatoriana incautó una tonelada de cocaína que estaba oculta en maquinaria para exportación que tenía como destino Guatemala, informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

El decomiso se produjo en el puerto de Posorja, una localidad costera de Guayaquil por donde salen los buques que llevan los productos de exportación hacia Norteamérica y Europa.

Reimberg explicó en su cuenta de X que los agentes policiales inspeccionaron la maquinaria que se encontraba dentro de un contenedor con destino a Guatemala y hallaron 995 bloques de cocaína ocultos en su estructura.

Además, señaló que durante el procedimiento capturaron al presidente de la empresa exportadora, identificado como Héctor Mendoza, quien fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.

Traslado de drogas en la región

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana.

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