Lionel Scaloni recibió una oferta de renovación de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una oferta formal a Lionel Scaloni para renovar su contrato como director técnico de la Selección Argentina, cuyo vínculo actual finaliza a finales de diciembre de 2026. La dirigencia busca asegurar la continuidad del entrenador que ha encabezado una de las etapas más exitosas de la Albiceleste, aunque todavía quedan detalles por resolver antes de concretar un nuevo acuerdo.
Según informó el portal Doble Amarilla, el lunes por la noche se celebró una reunión con Scaloni en la que su continuidad quedó encaminada en un 75 %. Las conversaciones avanzaron de manera favorable y únicamente restarían algunos aspectos económicos por definir. Sin embargo, la decisión definitiva dependerá del propio seleccionador, quien tendrá la última palabra sobre su futuro al frente del combinado argentino.
Scaloni definirá su continuidad en las próximas semanas
De acuerdo con la misma fuente, la propuesta de renovación contempla un contrato bajo el esquema 2+2, con dos años iniciales que abarcarían hasta la Copa América de 2028 y una posible extensión por otros dos años, con miras al Mundial de 2030. Mientras avanzan las negociaciones, los futbolistas argentinos que ya se encuentran concentrados para los próximos compromisos internacionales también han manifestado su deseo de que Scaloni continúe al mando del equipo.
Scaloni, quien debutó como entrenador de Argentina el 7 de septiembre de 2018 en un amistoso frente a Guatemala, que terminó con victoria albiceleste por 3-0, podría extender su ciclo al frente de la selección sudamericana. Por ahora, la AFA ya dio el primer paso con su propuesta y aguarda la respuesta del técnico, cuya decisión marcará el rumbo del proyecto argentino de cara a los próximos desafíos internacionales.