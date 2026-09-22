 Lionel Scaloni recibió una oferta de renovación de la AFA
Deportes

Lionel Scaloni recibió una oferta de renovación de la AFA

La AFA presentó una oferta formal a Lionel Scaloni para renovar su contrato con Argentina hasta 2030, aunque la decisión final dependerá del seleccionador.

Compartir:
Getty Images
Lionel Scaloni aún no confirma si seguirá con la Selección de Argentina / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una oferta formal a Lionel Scaloni para renovar su contrato como director técnico de la Selección Argentina, cuyo vínculo actual finaliza a finales de diciembre de 2026. La dirigencia busca asegurar la continuidad del entrenador que ha encabezado una de las etapas más exitosas de la Albiceleste, aunque todavía quedan detalles por resolver antes de concretar un nuevo acuerdo.

Según informó el portal Doble Amarilla, el lunes por la noche se celebró una reunión con Scaloni en la que su continuidad quedó encaminada en un 75 %. Las conversaciones avanzaron de manera favorable y únicamente restarían algunos aspectos económicos por definir. Sin embargo, la decisión definitiva dependerá del propio seleccionador, quien tendrá la última palabra sobre su futuro al frente del combinado argentino.

Scaloni definirá su continuidad en las próximas semanas

De acuerdo con la misma fuente, la propuesta de renovación contempla un contrato bajo el esquema 2+2, con dos años iniciales que abarcarían hasta la Copa América de 2028 y una posible extensión por otros dos años, con miras al Mundial de 2030. Mientras avanzan las negociaciones, los futbolistas argentinos que ya se encuentran concentrados para los próximos compromisos internacionales también han manifestado su deseo de que Scaloni continúe al mando del equipo.

Scaloni, quien debutó como entrenador de Argentina el 7 de septiembre de 2018 en un amistoso frente a Guatemala, que terminó con victoria albiceleste por 3-0, podría extender su ciclo al frente de la selección sudamericana. Por ahora, la AFA ya dio el primer paso con su propuesta y aguarda la respuesta del técnico, cuya decisión marcará el rumbo del proyecto argentino de cara a los próximos desafíos internacionales.

Foto embed
Lionel Scaloni - Foto EFE

En Portada

Contreras sobre medidas por alza a combustibles: La población va a tener lo que quieret
Nacionales

Contreras sobre medidas por alza a combustibles: "La población va a tener lo que quiere"

12:25 PM, Sep 22
Postuladora entrega al Congreso la nómina de aspirantes a Contralort
Nacionales

Postuladora entrega al Congreso la nómina de aspirantes a Contralor

01:40 PM, Sep 22
Selección de Guatemala ya cuenta con plantel completot
Deportes

Selección de Guatemala ya cuenta con plantel completo

02:07 PM, Sep 22
Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales t
Nacionales

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales

10:56 AM, Sep 22
Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus interesest
Internacionales

Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses

02:22 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar