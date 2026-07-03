De Guatemala a Cabo Verde, los 100 partidos de Lionel Scaloni

El partido número 100 de Lionel Scaloni como seleccionador de Argentina es este viernes contra Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la máxima fiesta del futbol. Su primer juego al frente de la Albiceleste fue contra Guatemala en 2018.

El primer partido de Lionel Scaloni como director técnico de la selección de Argentina se disputó el 7 de septiembre de 2018 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos, en un amistoso ante Guatemala. La azul y blanco, en ese entonces, era dirigida en ese entonces por Walter Claverí.

En la cancha, la Albiceleste se impuso con un claro 3-0, en un encuentro donde los goles fueron obra de Gonzalo "Pity" Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone, todos en la primera parte. El partido marcó el inicio del ciclo de Scaloni en el banquillo argentino.

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Estos son diez encuentros que marcaron la carrera de Scaloni como seleccionador de Argentina:

1. Debut

El t de septiembre de 2018, Scaloni se estrenó como director técnico de Argentina. La Albiceleste venció por 3-0 a Guatemala en un amistoso con tantos de Gonzalo Martínez, Giovanni Lo Celso y Giovanni Simeone.

El primer juego de Scaloni al frente de Argentina fue contra Guatemala en 2018. - AFA

2. El primero con Leo Messi

El 21 de marzo de 2019, la Albiceleste cayó por 1-3 frente a Venezuela en un encuentro amistoso que marcó la vuelta a la selección de Lionel Messi. El capitán había jugado por última vez con Argentina en Rusia 2018.

3. Podio en la Copa América

El 6 de julio de 2019, Argentina venció por 2-1 a Chile con tantos de Sergio Agüero y Paulo Dybala y de esa forma acabó tercera en la Copa América. La revancha no tardó en llegar e hizo a la Albiceleste la máxima ganadora del certamen.

4. El inicio del camino mundialista

El 8 de octubre de 2020, en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas de Catar 2022, Argentina derrotó por 1-0 a Ecuador. Leo Messi marcó el único tanto del duelo que inició el camino.

5. Campeón de América

El 10 de julio de 2021, Argentina se consagró campeón de América luego de 28 años sin hacerlo. Fue al vencer por 1-0 a Brasil en la final gracias a un tanto de Ángel Di María.

6. Finalissima

El 1 de junio de 2022, la Albiceleste conquistó la Copa de Campeones UEFA-Conmebol tras golear por 3-0 a Italia en la final. Los goles fueron anotados por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

7. Finalista

El 13 de diciembre de 2022, Argentina retornó a una final mundialista. Fue tras vencer en semifinales por 3-0 a Croacia con dos goles de Julián Álvarez y uno de Leo Messi.

8. Campeón del mundo

El 18 de diciembre de 2022, Argentina se consagró campeón tras vencer en la final a Francia por penaltis y de esa forma conseguir su tercer título tras los logrados en 1978 y 1986. Leo Messi en dos oportunidades y Di María marcaron en el empate a tres, mientras que el capitán, Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel anotaron en la tanda de penaltis.

Argentina se coronó campeona del mundo en 2022. - EFE

9. Otra vez campeón de América

El 14 de julio de 2024, Argentina fue nuevamente campeón de América y de esa forma se convirtió en el equipo más ganador en la historia del torneo con 16 conquistas. Venció por 1-0 a Colombia en la final gracias a un tanto de Lautaro Martínez.

10. En busca del bicampeonato

El 16 de junio de 2026, la Albiceleste comenzó a disputar una nueva fiesta del futbol. En su estreno goleó por 3-0 a Argelia con una impresionante actuación de Messi, autor de un triplete.

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