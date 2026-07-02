Scaloni responde a quienes aseguran que la FIFA favorece a Argentina

La contundente respuesta de Scaloni sobre el supuesto favoritismo de la FIFA hacia Argentina.

El director técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, respondió a las versiones que circulan en redes sociales y que señalan que la vigente campeona del mundo estaría siendo favorecida por la FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final, el estratega fue consultado sobre las acusaciones que han cobrado fuerza en redes sociales respecto a supuestas ayudas arbitrales para la Albiceleste.

Lejos de entrar en la polémica, Scaloni restó importancia a esos comentarios y aseguró que tanto él como sus jugadores prefieren mantenerse al margen.

No leyéndolas. No mirás las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, ya no te enterás. El tema es que hoy cualquiera pone una cosa y a lo mejor no es fundamentada. De una cosa así de chiquita se hace algo demasiado grande", afirmó el seleccionador argentino.

"Yo creo que no hay que darle importancia", dice Scaloni

El técnico, que llevó a Argentina al título mundial en Qatar 2022, insistió en que las redes sociales suelen amplificar rumores sin fundamento y consideró que no vale la pena prestarles atención.

Yo creo que no hay que darle importancia. Las redes tienen cosas buenas, pero también tienen estas cosas, que hoy lamentablemente cualquiera publica algo, enseguida se viraliza y en un segundo está en todos lados. Nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está", agregó.

Las declaraciones de Scaloni llegan en medio del debate generado por algunos sectores de la afición y comentaristas deportivos, quienes han cuestionado decisiones arbitrales favorables a Argentina durante el torneo. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia ni pronunciamiento oficial de la FIFA que respalde esas versiones.

Ahora, la Albiceleste buscará sellar su boleto a los octavos de final cuando enfrente a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Miami. En caso de conseguir la victoria, el conjunto sudamericano se medirá en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Australia y Egipto, que se disputará el mismo día en el AT&T Stadium de Dallas.

Etiquetas