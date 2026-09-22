Multimoney: Ahorra al 5% con su nueva cuenta digital

Banco MultiMoney revoluciona el ahorro en Guatemala al lanzar una cuenta de ahorro 100% digital con un rendimiento del 5% anual desde el primer quetzal y sin condiciones ni saldo mínimo. La cuenta puede abrirse y gestionarse completamente desde el teléfono móvil, disponible las 24 horas y con intereses capitalizados cada mes.
La propuesta responde a una demanda creciente de servicios bancarios más ágiles y accesibles. Ahora los usuarios pueden administrar sus finanzas de manera autónoma, sin depender de sucursales ni procesos largos, y mantener sus fondos siempre disponibles para transferencias o retiros.
MultiMoney elimina las restricciones clásicas del ahorro tradicional: no exige saldo mínimo ni plazos obligatorios, y permite que cualquier persona mayor de edad gestione hasta Q2 millones en su cuenta. El registro se realiza directamente en la App MultiMoney con un proceso sencillo de validación de identidad y firma digital.
Además de la cuenta de ahorro, la aplicación concentra otros servicios financieros. Los usuarios pueden solicitar una línea de crédito personal de hasta Q240,000, con aprobación rápida y desembolso en cualquier cuenta bancaria del cliente en una hora.
La estrategia de MultiMoney se centra en integrar tecnología, educación financiera y facilidad de uso en una sola plataforma. La app permite visualizar diferentes productos y tomar mejores decisiones financieras al combinar rendimiento, liquidez, accesibilidad y transparencia para quienes buscan ahorrar o invertir.
MultiMoney cuenta con más de diez años en el sector financiero de la región y opera en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y México con modelos independientes en cada país. En Guatemala, el banco opera bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos y apunta a transformar la relación de las personas con sus finanzas a través de una experiencia digital segura y regulada.
La nueva Cuenta de Ahorro Digital ya está disponible en Guatemala a través de la App MultiMoney, que puede descargarse desde Apple App Store o Google Play Store. Esta oferta busca facilitar el acceso a servicios bancarios digitales y poner el control financiero en manos de los usuarios.