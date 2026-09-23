 Gasolinas reflejan nueva variación de precios en Guatemala
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Gasolinas reflejan nueva variación de precios en Guatemala

El galón de regular y súper registró un incremento de aproximadamente 70 centavos por galón.

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En las últimas semanas se ha registrado un repunte de los precios de los combustibles., Foto EFE
En las últimas semanas se ha registrado un repunte de los precios de los combustibles. / FOTO: Foto EFE
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Los precios de los combustibles registraron una nueva variación en Guatemala este miércoles, 23 de septiembre. En las estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala se evidenció un incremento de aproximadamente 70 centavos por galón en las gasolinas regular y súper.

De acuerdo con los precios observados en la verificación que realizó Emisoras Unidas, en la modalidad de autoservicio, el galón de gasolina regular se cotiza en Q43.29, mientras que la gasolina súper alcanza los Q45.29.

En tanto, el precio del diésel se mantiene en Q49.39 por galón, valor que está vigente desde la semana pasada.

De esta manera, la variación reportada en los precios de los carburantes corresponde principalmente a las gasolinas regular y súper, mientras que el diésel no presenta cambios en comparación con el monitoreo anterior.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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