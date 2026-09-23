Colapso de tubería provoca hundimiento y vehículo estuvo a punto de caer en Mixco

Las autoridades reportaron la formación de un hundimiento en la vía pública en un sector de la colonia Pablo VI, específicamente frente a la casa número 35, en la zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala. El paso se encuentra cerrado en el sector.
De acuerdo con la información difundida sobre este incidente, el área se socavó debido al colapso de la tubería y un vehículo tipo picop quedó atascado y a punto de caer en el agujero que se formó en la cinta asfáltica.
El automóvil ya fue retirado y colocado en un área segura. Mientras tanto, los trabajos comenzaron en la zona afectada, por lo que el paso vehicular se encuentra inhabilitado.
Tubería antigua colapsó
La Municipalidad de Mixco trasladó equipos al bulevar Pablo VI desde que se reportó la emergencia para poder realizar la evaluación correspondiente e implementar las labores necesarias para restablecer el paso lo antes posible.
Mynor Espinoza, vocero de la institución, explicó que se pudo determinar que el hundimiento se dio como resultado del colapsó de una parte de la tubería de aluminio que tiene aproximadamente 35 años de antigüedad y que, aunque se le ha dado mantenimiento, se ha ido deteriorando.
"A través del tiempo, siempre hay filtraciones dentro de la cobertura de cemento de la fundición de concreto que se ha aplicado como refuerzo. Esto ha ido dañando porque ya la tubería se ha oxidado completamente y estaremos realizando el cambio lo antes posible para que se pueda habilitar el paso", dijo.