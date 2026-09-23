 Galilea Montijo: Pérdidas millonarias al fin de su contrato
Farándula

¿Cuántos millones podría perder Galilea Montijo al finalizar su contrato de exclusividad?

Galilea Montijo finalizará su vínculo con Televisa en diciembre de 2026, lo que podría significar una pérdida millonaria en ingresos anuales. Su futuro en la pantalla sigue siendo incierto.

Compartir:
Galilea Montijo, Instagram
Galilea Montijo / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Galilea Montijo dejaría de percibir millones de pesos al año si su contrato de exclusividad con Televisa termina en diciembre de 2026 y no se renueva. Esta cifra corresponde a una versión difundida en medios de espectáculos, basada en que la conductora recibiría un sueldo mensual de 1 millón de pesos, aunque ni Televisa ni Montijo han confirmado públicamente estos montos.

La conductora de ‘Hoy’ y ‘La Casa de los Famosos México’ confirmó ante la prensa que su vínculo con la televisora se mantiene vigente hasta diciembre de 2026: "Estoy con Televisa de aquí a diciembre", declaró a varios medios cuando le cuestionaron sobre los rumores de una posible salida. Montijo detalló que los contratos de exclusividad han cambiado y actualmente suelen tener una vigencia de uno o dos años, a diferencia de los plazos mucho más largos de antes.

El monto proyectado de unos 12 millones de pesos corresponde solo al salario base atribuido a su exclusividad, sin considerar posibles ingresos adicionales por conducción de programas, campañas comerciales o eventos. Estas comisiones o contratos publicitarios podrían aumentar de forma significativa su ingreso total, pero tampoco existe información pública sobre el porcentaje de comisión ni sobre el número de campañas en las que participa.

Galilea Montijo revela la verdad de su problema en el rostro tras sufrir parálisis facial

Durante la gala de La Casa de los Famosos, fue evidente que la presentadora enfrenta problemas debido a los retoques estético a los que se ha sometido.

Especulaciones sobre ingresos de Galilea Montijo 

La especulación sobre el salario de Montijo data de 2017, cuando comenzaron los recortes de contratos exclusivos en Televisa. En ese año, Horacio Villalobos afirmó en el programa "Dispara Margot, Dispara" que Montijo contaba con exclusividad de 1 millón de pesos mensuales. Algunos periodistas de espectáculos como Flor Rubio y Ana María Alvarado han sostenido desde entonces que el contrato de la conductora sería al menos de ese monto mensual, aunque tampoco especifican los periodos ni condiciones exactas con la televisora.

La versión sobre una posible salida de Montijo de Televisa ha alimentado rumores sobre el interés de otras televisoras, como Univisión o Telemundo. Este tema cobró fuerza recientemente a partir de un episodio en ‘La Granja VIP 2’, donde ante una mención sobre Montijo, Adal Ramones pidió no involucrarla en una discusión en televisión, lo que algunos usuarios interpretaron como una posible restricción para hablar de ella en TV Azteca. Hasta el momento, ni TV Azteca ni Montijo han confirmado la existencia de algún veto o restricción formal relacionada con su nombre, y la conductora mantiene que continúa trabajando con Televisa mientras su contrato esté vigente.

Por ahora, la única fecha confirmada es diciembre de 2026, cuando vence el actual contrato de Galilea Montijo con Televisa. El monto de 12 millones de pesos es una referencia basada en información de comentaristas de espectáculos y representa únicamente un cálculo de su salario fijo anual por exclusividad, sin contemplar otros ingresos variables.

En Portada

Presidente de Comisión de Finanzas explica el impacto de exonerar impuestos a los combustiblest
Nacionales

Presidente de Comisión de Finanzas explica el impacto de exonerar impuestos a los combustibles

12:28 PM, Sep 23
Gasolinas reflejan nueva variación de precios en Guatemalat
Nacionales

Gasolinas reflejan nueva variación de precios en Guatemala

10:57 AM, Sep 23
Cristiano Ronaldo pone en duda su continuidad más allá de esta temporadat
Deportes

Cristiano Ronaldo pone en duda su continuidad más allá de esta temporada

10:50 AM, Sep 23
Camión cae en segundo hundimiento registrado en Mixcot
Nacionales

Camión cae en segundo hundimiento registrado en Mixco

01:13 PM, Sep 23
Disparos e incidente vial dejan un fallecido y un herido en zona 11; tránsito afectadot
Nacionales

Disparos e incidente vial dejan un fallecido y un herido en zona 11; tránsito afectado

11:23 AM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEstados UnidosReal MadridLiga NacionalEE.UU.redes socialesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar