Galilea Montijo: Pérdidas millonarias al fin de su contrato

Galilea Montijo dejaría de percibir millones de pesos al año si su contrato de exclusividad con Televisa termina en diciembre de 2026 y no se renueva. Esta cifra corresponde a una versión difundida en medios de espectáculos, basada en que la conductora recibiría un sueldo mensual de 1 millón de pesos, aunque ni Televisa ni Montijo han confirmado públicamente estos montos.
La conductora de ‘Hoy’ y ‘La Casa de los Famosos México’ confirmó ante la prensa que su vínculo con la televisora se mantiene vigente hasta diciembre de 2026: "Estoy con Televisa de aquí a diciembre", declaró a varios medios cuando le cuestionaron sobre los rumores de una posible salida. Montijo detalló que los contratos de exclusividad han cambiado y actualmente suelen tener una vigencia de uno o dos años, a diferencia de los plazos mucho más largos de antes.
El monto proyectado de unos 12 millones de pesos corresponde solo al salario base atribuido a su exclusividad, sin considerar posibles ingresos adicionales por conducción de programas, campañas comerciales o eventos. Estas comisiones o contratos publicitarios podrían aumentar de forma significativa su ingreso total, pero tampoco existe información pública sobre el porcentaje de comisión ni sobre el número de campañas en las que participa.
Especulaciones sobre ingresos de Galilea Montijo
La especulación sobre el salario de Montijo data de 2017, cuando comenzaron los recortes de contratos exclusivos en Televisa. En ese año, Horacio Villalobos afirmó en el programa "Dispara Margot, Dispara" que Montijo contaba con exclusividad de 1 millón de pesos mensuales. Algunos periodistas de espectáculos como Flor Rubio y Ana María Alvarado han sostenido desde entonces que el contrato de la conductora sería al menos de ese monto mensual, aunque tampoco especifican los periodos ni condiciones exactas con la televisora.
La versión sobre una posible salida de Montijo de Televisa ha alimentado rumores sobre el interés de otras televisoras, como Univisión o Telemundo. Este tema cobró fuerza recientemente a partir de un episodio en ‘La Granja VIP 2’, donde ante una mención sobre Montijo, Adal Ramones pidió no involucrarla en una discusión en televisión, lo que algunos usuarios interpretaron como una posible restricción para hablar de ella en TV Azteca. Hasta el momento, ni TV Azteca ni Montijo han confirmado la existencia de algún veto o restricción formal relacionada con su nombre, y la conductora mantiene que continúa trabajando con Televisa mientras su contrato esté vigente.
Por ahora, la única fecha confirmada es diciembre de 2026, cuando vence el actual contrato de Galilea Montijo con Televisa. El monto de 12 millones de pesos es una referencia basada en información de comentaristas de espectáculos y representa únicamente un cálculo de su salario fijo anual por exclusividad, sin contemplar otros ingresos variables.