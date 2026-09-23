Árboles caídos afectan el tránsito en la capital

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala informaron que debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas se reportó la caída de árboles en diferentes sectores, por lo que se ve afectada la circulación vehicular.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que en la 7ª avenida y 5ª calle de la zona 9 se desplomó un árbol y quedó obstaculizando los carriles izquierdos de cada sentido de la vía.
En el área afectada hay presencia de personal de la Unidad Limpia y Verde, de la comuna, que se encuentra trabajando para retirar el obstáculo y liberar el paso lo antes posible. También se tienen agentes de la PMT que regulan la circulación con el fin de evitar mayores inconvenientes.
"Conduzca con precaución si transita por el sector y, por favor, siga las indicaciones de los agentes", pidió Montejo a los usuarios del sector.
Por aparte, se informó que en la 6ª avenida y vía 3, en la zona 4, un árbol cayó y obstaculiza parcialmente el paso vehicular, por lo que se coordinan las acciones para retirar las ramas y tronco que se encuentran sobre la vía pública.
Otra área afectada
Las autoridades reportaron un tercer incidente esta mañana en el que un árbol se desplomó. Esto ocurrió en la 36 avenida, entre calzada Roosevelt y la calle Doroteo Guamuch, zona 7.
Los equipos de Limpia y Verde llevaron a cabo trabajos en la zona para liberar la vía, pues las ramas permanecían obstaculizando parcialmente el paso.
e acuerdo con datos de la Conred, en las últimas 24 horas se registraron 14 emergencias derivado de las lluvias, las cuales afectaron a 124 personas. Los departamentos donde ocurrieron los incidentes son: Guatemala (8), Chiquimula (2), Sacatepéquez (1), Sololá (1), Alta Verapaz (1) y Petén (1).