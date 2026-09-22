 Capturan a “El Curioso” con arma, municiones y droga
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Capturan a “El Curioso” con arma, municiones y droga

Alias “El Curioso”, de la mara del barrio 18 fue detenido durante un operativo en colonia Canaán, zona 18.

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Terrorista del barrio 18, alias “El Curioso” detenido con arma, municiones y droga., Foto Omar Solís
Terrorista del barrio 18, alias “El Curioso” detenido con arma, municiones y droga. / FOTO: Foto Omar Solís
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Las Fuerzas de Seguridad detuvieron  este martes 22 de septiembre, a un terrorista, presunto integrante de la Mara del Barrio 18, durante un allanamiento realizado en la 66 calle y 47 avenida, colonia Canaán, zona 18, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Investigadores del Grupo Especial de Investigación Antiterrorista de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP) y personal del Ejército de Guatemala, capturaron a Joan Misael Arévalo García, de 25 años, alias "El Curioso",  de la mara del barrio 18.

En el inmueble allanado se le localizó una pistola, sin licencia de portación, una tolva, 18 municiones y dos bolsas con marihuana, además registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en 2020.

Otro caso

Un hombre de 19 años, fue detenido durante un operativo realizado en la aldea El Pilar, La Democracia, Escuintla, cuando se conducía en una motocicleta que registra reporte de robo desde el 17 de noviembre de 2021.

Según las investigaciones, el detenido sería presunto integrante de la banda dedicada al robo de motocicletas y vehículos denominada "El Canche".

El pasado 20 de septiembre, tres hombres señalados de pertenecer a esta estructura fueron capturados con dos vehículos con reporte de robo en el kilómetro 89 de La Democracia, Escuintla.

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Los funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones directas con el presidente, Bernardo Arévalo de León, el fiscal general, Gabriel García Luna, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

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