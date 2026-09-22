Lizbeth Rodríguez: ¿Detenida? La verdad de las fotos virales

Las redes sociales volvieron a colocar a Lizbeth Rodríguez en el centro de la conversación luego de que la creadora de contenido compartiera unas fotografías que, a primera vista, hicieron pensar a sus seguidores que había sido detenida por la policía. Las imágenes fueron publicadas el lunes 21 de septiembre y en ellas aparece la influencer sobre una patrulla, una escena que generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.
La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que se anunciaba la suspensión de una actividad conocida como "la cacería". La particular escena provocó que algunos internautas se preguntaran si Lizbeth Rodríguez había sido detenida y cuál habría sido el motivo de una eventual intervención policial.
La respuesta es no. Las fotografías que circularon en redes sociales no correspondían a una detención real, sino que formaban parte de una situación relacionada con el contenido y el particular sentido del humor de la influencer. Horas después de publicar las imágenes, Lizbeth Rodríguez compartió nuevo material en sus plataformas digitales para explicar lo ocurrido y dejar claro que sus seguidores habían interpretado las fotografías de una manera distinta a la intención original.
De esta manera, la incertidumbre comenzó a disiparse y quedó claro que las fotografías de Lizbeth Rodríguez sobre una patrulla no eran evidencia de un arresto. Lizbeth Rodríguez es una reconocida creadora de contenido mexicana que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en "Exponiendo infieles", uno de los formatos digitales que la convirtió en una figura ampliamente conocida en redes sociales.
Más de Lizbeth Rodríguez
Con el paso de los años, también ha participado en otros proyectos de entretenimiento y realities, entre ellos "La venganza de los ex" y "Survivor México". Su actividad constante en plataformas digitales la ha mantenido cerca de sus seguidores y también la ha convertido en protagonista frecuente de conversaciones virales.
El episodio más reciente demuestra nuevamente cómo una fotografía fuera de contexto puede generar rápidamente especulaciones en redes sociales, especialmente cuando involucra a una personalidad con millones de seguidores.
Por ahora, las imágenes de Lizbeth Rodríguez sobre una patrulla quedaron aclaradas y no representan una detención como inicialmente algunos usuarios llegaron a pensar.