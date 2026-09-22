 Baldetti es grabada vapeando en audiencia virtual
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VIDEO. Baldetti fue captada “vapeando” durante audiencia desde su casa

La ex vicemandataria condenada en varios casos vinculados con corrupción fue captada utilizando un cigarrillo electrónico.

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Fotografía archivo de EFE.
Roxana Baldetti / FOTO:
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La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, vinculada a diferentes procesos penales y en algunos casos condenada por hechos de corrupción ocurridos durante su administración, compareció sentada desde un sillón de su casa en una audiencia de extinción de bienes. 

El Juzgado de Extinción de Dominio, que escuchó los argumentos de la Fiscalía para respaldar la solicitud de que los inmuebles y el dinero que podrían tener origen ilícito pasen a favor del Estado, desarrolló la audiencia en contra de la ex vicemandataria por medio de videoconferencia. 

Baldetti fue captada utilizando un cigarrillo electrónico cuyo humo intentó ocultar con un cuaderno con el que tapó su rostro al momento de exhalar. 

El planteamiento es enfoca en que sean extinguidos un vehículo, una motocicleta acuática y 11 cuentas bancarias en quetzales (6 millones 100 mil) y dólares (80 mil 824). Además, dos inmuebles, uno ubicado en la zona 5 capitalina y otra en Marina del Sur, en Puerto San José, Escuintla.

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