Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia: su historia de romance

La Casa de los Famosos México continúa sacando a la luz secretos de sus habitantes, pero pocos esperaban la confesión protagonizada por Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia.
La cantante de OV7 y el reconocido actor mexicano revelaron frente a sus compañeros que tuvieron un romance en 2003, mucho antes de reencontrarse como participantes del reality.
La historia comenzó a salir a la luz cuando Ochoa sorprendió a sus compañeros con una contundente confesión: "Ernesto y yo salimos".
La revelación inmediatamente despertó la curiosidad dentro de la casa y, tras varias preguntas, ambos terminaron contando detalles de aquella relación que permaneció prácticamente desconocida durante más de dos décadas.
El propio programa posteriormente difundió videos en los que ambos recuerdan cómo surgió la atracción, las citas que mantuvieron en privado y lo que ocurrió para que cada uno continuara con su vida.
¿Cómo comenzó el romance entre Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia?
La historia se remonta a 2003, cuando Mariana todavía estaba vinculada a OV7 y frecuentaba las instalaciones de Televisa.
La cantante reconoció que Ernesto Laguardia le atraía y aprovechaba sus visitas a la televisora para encontrarse con él.
Según el relato de Mariana dentro del reality, el interés era correspondido y eventualmente comenzaron a salir.
Medios mexicanos señalan que aquella relación habría durado aproximadamente entre dos y tres meses y que tuvieron varias citas, aunque nunca llegaron a consolidarse como una pareja formal.
Mariana decidió despejar una de las mayores dudas de sus compañeros al confirmar que sí existió contacto romántico entre ellos.
"Voy a aceptar que sí nos besamos. Hubo besos, coqueteo y besos... pero nunca llegamos a más", confesó.
Laguardia también reconoció que existió atracción y recordó que se encontraba en una etapa completamente diferente de su vida.
El romance quedó registrado en un documental
Una de las particularidades de esta historia es que existe material audiovisual de Mariana y Ernesto juntos en aquella época.
Ochoa recordó que parte de su cercanía quedó registrada en Cuatro labios, documental dirigido por Carlos Marcovich alrededor de la separación de OV7.
En una de las escenas aparece Mariana visitando a Laguardia en un camerino de Televisa para contarle una importante decisión profesional: había firmado con TV Azteca y protagonizaría La hija del jardinero.
La cantante explicó ahora que aquella conversación correspondía precisamente a la época en que ambos salían.
En las imágenes, Laguardia escucha la noticia, conversa con ella y finalmente la abraza. Tras las recientes revelaciones en el reality, el antiguo video volvió a circular entre seguidores, quienes comenzaron a analizar la interacción entre ambos.
Ochoa aclaró, sin embargo, que la escena no era un encuentro íntimo, pues Marcovich se encontraba presente realizando la grabación.
¿Qué le gustaba a Mariana Ochoa de Ernesto Laguardia?
La conversación también dio paso a momentos divertidos. Mariana recordó que en aquella época consideraba al actor uno de los grandes galanes de la televisión mexicana.
"Ernesto era súper galanazo", comentó la cantante, quien incluso aprovechó para decirle que todavía lo considera atractivo.
Cuando sus compañeros quisieron saber qué había conquistado a Laguardia de Mariana, el actor respondió que le gustaban sus ojos.
Pero la conversación terminó revelando algo que Ochoa aparentemente desconoció durante más de dos décadas.
Mariana contó que después de algunas citas Ernesto simplemente dejó de buscarla. Durante años llegó a pensar que la razón podía haber sido su estilo de vida. La cantante todavía vivía con sus padres y creyó que Laguardia quizá estaba acostumbrado a relacionarse con mujeres más independientes.
Sin embargo, dentro de La Casa de los Famosos México conoció otra versión. Laguardia reconoció que en aquella época existía otra relación sentimental y que la situación terminó cuando fue descubierto.
El actor explicó que aquella etapa de su vida estuvo marcada por diferentes citas y relaciones y que posteriormente conoció a Patricia Rodríguez, de quien se enamoró y con quien formó una familia.
Mariana tomó con humor descubrir tantos años después una explicación distinta de la que había imaginado.
Pasaron más de 20 años sin hablarse
Después de aquel breve romance, sus vidas tomaron caminos separados. Ochoa aseguró que no volvió a mantener contacto con Laguardia durante más de dos décadas.
"Nunca nos volvimos a hablar", recordó la cantante, calculando que habían pasado alrededor de 23 o 24 años sin saber uno del otro.
Sus carreras también siguieron rumbos distintos. Mariana desarrolló una etapa como actriz después de OV7 y posteriormente regresó a la música, mientras Laguardia continuó trabajando en televisión.
El actor finalmente se casó con Patricia Rodríguez en mayo de 2007. La pareja formó una familia y tiene tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano.
El destino terminó reuniéndolos nuevamente frente a las cámaras. Más de dos décadas después de aquel romance, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia coincidieron como participantes de La Casa de los Famosos México 2026.
La convivencia terminó provocando que aquel episodio de sus vidas, desconocido para buena parte del público, finalmente saliera a la luz.
La confesión incluso provocó bromas de sus compañeros sobre lo que podría pensar Patricia Rodríguez, actual esposa de Laguardia.
El actor dejó claro que aquella relación pertenece a su pasado y envió un mensaje a su esposa para evitar cualquier malentendido.