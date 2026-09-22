 Ritual del Café 2026: fechas y establecimientos
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El Ritual del Café 2026: la experiencia que convierte una taza de café guatemalteco en una experiencia

El Ritual del Café 2026 llega a Guatemala con una experiencia que combina café de especialidad, gastronomía y arte en una ruta llena de sabores.

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El Ritual / FOTO: El Ritual
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Para quienes disfrutan descubrir nuevas formas de tomar café, El Ritual del Café 2026 propone una ruta gastronómica que va mucho más allá de una taza.  La quinta edición de esta iniciativa reúne a 13 restaurantes y cafeterías de Guatemala que durante varias semanas presentarán combinaciones especiales entre café de especialidad y diferentes propuestas culinarias.

La experiencia estará disponible del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2026, o hasta que se agoten las existencias.  Cada establecimiento participante creó su propia interpretación del ritual, por lo que visitar distintos espacios permitirá encontrar perfiles de café y maridajes completamente diferentes.

Uno de los atractivos de El Ritual del Café 2026 es que invita a prestar atención a detalles que normalmente pasan desapercibidos al tomar café.  Los asistentes podrán conocer información relacionada con la región donde fue cultivado el grano, su proceso y las características que influyen en su sabor.

A partir de esos perfiles, cada cafetería o restaurante propone bocados dulces, salados o mixtos diseñados para complementar la bebida y crear una experiencia de maridaje.  Así, el café se convierte en el punto de partida para descubrir diferentes sabores de la gastronomía guatemalteca.

Más del Ritual del Café

La ruta de este año incluye a Pizca Patisserie, 12 Onzas, Guaco Café, Bacán, Brío, Trépico, Teco Coffee House, Sophos Bistrot, Chici, El Bistro by Dolcelato, Pias Bakery, La Maison y Niquito Café. Cada espacio cuenta con una propuesta particular, por lo que la experiencia puede convertirse en una pequeña ruta gastronómica para quienes quieran probar diferentes combinaciones de café y comida.

Otro elemento que caracteriza esta iniciativa es su taza coleccionable. Para 2026 se incorporaron los colores terracota y vino, además de cinco diseños realizados por el artista guatemalteco Marlov Barrios.

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La pieza fue creada pensando específicamente en la degustación. Su diseño sin asa y su borde angular buscan favorecer la temperatura, oxigenación y percepción de los aromas del café.  Además, la base donde se presenta la experiencia está inspirada en la geografía de Guatemala, con referencias a sus montañas, volcanes y diferentes alturas.

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