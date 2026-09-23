 El mexicano Javier Aguirre es nuevo técnico del Valencia
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El mexicano Javier Aguirre es nuevo técnico del Valencia

Tras cerrar su etapa al frente de la Selección de México, Javier Aguirre asume un nuevo reto con el Valencia, que lucha por alejarse de la zona de descenso en LaLiga.

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Javier Aguirre logró un triunfo ante Sudáfrica en el debut del Mundial 2026
Javier Aguirre logró un triunfo ante Sudáfrica en el debut del Mundial 2026 / FOTO: EFE
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El Valencia CF anunció este miércoles la contratación del experimentado entrenador mexicano Javier Aguirre, quien asumirá las riendas del conjunto español hasta el final de la temporada 2026-27. El acuerdo contempla una opción de renovación por una campaña más, con la que el club podría extender la continuidad del estratega, de 67 años, quien regresa al fútbol español después de dirigir a la selección de México en el Mundial de 2026.

Aguirre afrontará su séptima experiencia al frente de un equipo de España, donde ha dirigido al Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Su trayectoria en LaLiga incluye logros destacados, como la conquista de la Copa del Rey con el Zaragoza en 2004 y las clasificaciones del Osasuna y el Atlético de Madrid a la Liga de Campeones. Su llegada al Valencia representa un nuevo desafío en una carrera que también incluye experiencias en Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Nuevo reto para Javier Aguirre

En el ámbito internacional, el técnico mexicano cuenta con una trayectoria destacada al frente de su selección nacional, con la que conquistó las ediciones de 2009 y 2025 de la Copa Oro, además de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-25. También dirigió a México en tres Copas del Mundo, incluida la de 2026, en la que el combinado azteca alcanzó los octavos de final. A nivel de clubes, sumó títulos en su país con el Pachuca y el Monterrey.

El entrenador llega al Valencia tras la destitución de Carlos Corberán, quien dejó el cargo el domingo 13 de septiembre después de sumar un punto de 15 posibles en las primeras cinco jornadas de LaLiga. Óscar Sánchez asumió como interino y consiguió una victoria frente al Alavés y una derrota ante la Real Sociedad.

Se espera que Aguirre llegue a Valencia en las próximas horas y sea presentado el lunes. El parón internacional le permitirá disponer de tres semanas de trabajo para preparar su debut, previsto ante el Racing de Santander, en la octava jornada del campeonato.

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Javier Aguirre, técnico de la selección de México durante un entrenamiento en el Mundial 2026. - EFE

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