 Trasladan estructura para instalar puente modular en ruta al Atlántico
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Trasladan estructura para instalar puente modular en ruta al Atlántico

La estructura comenzará a ser instalada en días próximos en el kilómetro 111, en Zacapa, específicamente en el área donde se encontraba el puente “Güijo”.

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El puente modular ya fue trasladado al kilómetro 111 de la ruta al Atlántico para comenzar el proceso de instalación., CIV
El puente modular ya fue trasladado al kilómetro 111 de la ruta al Atlántico para comenzar el proceso de instalación. / FOTO: CIV
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó que el paso provisional ubicado en el kilómetro 111 de la ruta CA-9 Norte, en Usumatlán, Zacapa, sigue habilitado. Mientras tanto, avanzan los preparativos para proporcionar una alternativa más segura y estable a los usuarios.

De acuerdo con la cartera, la estructura del puente modular que sustituirá temporalmente al puente Güijo ya fue trasladada a la zona y en los próximos días comenzará su armado para mejorar la circulación en este importante tramo carretero.

Se trata de un puente modular de la marca Acrow Panel 700XS, el cual contará con 39.65 metros de longitud y 7.35 metros de ancho, permitiendo la circulación en doble vía.

Estas acciones son parte de los trabajos impulsados por el Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos, con el objetivo de recuperar la conectividad y brindar una solución segura a la población afectada por los daños sufridos en el antiguo puente Güijo.

Descarta suspensión del paso

El CIV emitió el pronunciamiento sobre los avances en la zona afectada tras un fuerte percance vial que dejó personas fallecidas y heridas y colapsó el puente del kilómetro 111 fue emitido durante la tarde del pasado martes, 22 de septiembre, después de que surgieran rumores de un posible cierre en el sector.

La institución aseguró que el paso provisional sigue habilitado y funcionando de manera normal, a pesar de las intensas lluvias recientes.

"Contrario a versiones que circularon sobre un supuesto colapso, el badén permanece habilitado y cumple su función de mantener la movilidad mientras avanzan las acciones para instalar la nueva estructura provisional", aseguró.

Lo ocurrido es que, durante las lluvias más recientes, un camión de transporte pesado tuvo un percance en el área, que fue atendido con apoyo vial por parte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL).

Los equipos de esa entidad permanecieron en el lugar para orientar a los conductores y contribuir a una circulación segura, sin que se tuvieran mayores incidentes.

Las autoridades recomendaron manejar con responsabilidad, reducir la velocidad, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal, especialmente durante las lluvias.

Y recordaron que, en caso de incidentes, emergencias o situaciones que puedan afectar el tránsito en las carreteras, los usuarios pueden comunicarse al 1520 de Provial para reportar y solicitar asistencia vial.

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