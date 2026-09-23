 Vehículos de carga averiados complican el paso en zona 18
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Vehículos de carga averiados complican el paso en zona 18

Al menos tres vehículos de carga se encuentran detenidos en el km. 17 de la ruta al Atlántico.

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Incidente que involucra tráiler y camión en zona 18., PMT capitalina/Montejo
Incidente que involucra tráiler y camión en zona 18. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un percance de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este miércoles, 23 de septiembre, en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, genera serias complicaciones para la circulación vehicular.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que inicialmente se atendió un incidente en el punto mencionado en el que se reportaba un camión de volteo con fallas mecánicas.

En seguimiento de la referida emergencia, otro vehículo de carga fue trasladado al lugar para ayudar con remolcar la unidad averiada; sin embargo, también se quedó detenido al sufrir desperfectos mecánicos.

Posteriormente, a la par de estos vehículos comerciales se quedó detenido un cabezal con desperfectos, lo que complicó todavía más la situación en la zona.

"Entre las maniobras para retiro de los obstáculos, uno de los camiones resbaló y quedó trabado en una cuneta. Ya se han coordinado grúas para retirar los vehículos involucrados", explicó el funcionario municipal.

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