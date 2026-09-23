 La justicia francesa confirma el juicio contra Achraf Hakimi
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La justicia francesa confirma el juicio contra Achraf Hakimi

Achraf Hakimi afrontará un juicio en Francia después de que la máxima instancia judicial rechazara su recurso contra el proceso por una acusación de violación.

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Achraf Hakimi durante el Mundial 2026 con Marruecos - EFE
Achraf Hakimi durante el Mundial 2026 con Marruecos / FOTO: Agencia EFE
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La Corte de Casación de Francia confirmó este miércoles el envío a juicio del defensa marroquí del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, acusado de violación por una joven en 2023. De esta manera, el futbolista ya agotó la última vía de recurso que tenía dentro de la justicia francesa para intentar evitar su comparecencia ante la corte criminal departamental de Altos del Sena. La decisión no determina su culpabilidad, sino que confirma que deberá afrontar un proceso judicial por los hechos que se le atribuyen. La fecha del juicio todavía no ha sido establecida.

El caso se remonta al 25 de febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años acudió al domicilio de Hakimi, en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París, después de haber establecido contacto con el futbolista a través de Instagram. Según su relato ante la Policía, durante el encuentro se produjeron actos sexuales sin su consentimiento. La joven acudió posteriormente a una comisaría para informar de lo ocurrido, aunque inicialmente manifestó que no quería presentar una denuncia formal. A pesar de ello, la Fiscalía de Nanterre abrió una investigación por la gravedad de las acusaciones.

Achraf Hakimi niega las acusaciones

Hakimi fue imputado formalmente en marzo de 2023 y quedó bajo control judicial, con la prohibición de entrar en contacto con la denunciante. Desde el inicio de la investigación, el internacional marroquí ha negado las acusaciones y su defensa ha cuestionado la versión de la joven y la solidez de los elementos reunidos durante la investigación. Por su parte, la representación legal de la denunciante ha sostenido que existen elementos suficientes para llevar el caso ante un tribunal.

La decisión de este miércoles llega después de que, el pasado 19 de junio, la Corte de Apelación de Versalles confirmara el envío a juicio que había sido establecido en primera instancia. Hakimi recurrió entonces ante la Corte de Casación, que no vuelve a valorar los hechos ni determina si una persona es culpable o inocente, sino que revisa la correcta aplicación de las normas jurídicas y procesales.

Con el rechazo del recurso, el jugador deberá afrontar ahora el juicio, en el que tanto la acusación como la defensa podrán presentar sus argumentos y pruebas. Mientras tanto, Hakimi conserva la presunción de inocencia.

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La justicia francesa envía a juicio al jugador del PSG Achraf Hakimi - Agencia EFE

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