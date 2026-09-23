Aumento de lluvias en Guatemala: causas y fenómeno actual

Las lluvias continuarán durante los próximos días en Guatemala debido a la combinación de varios sistemas meteorológicos que favorecen el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional.
Entre las condiciones que están influyendo se encuentran el acercamiento de la vaguada monzónica, el paso o acercamiento de ondas del este, una vaguada en altura y el ingreso de humedad desde ambos litorales, según información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Estos sistemas mantienen condiciones favorables para el desarrollo de nubosidad, lluvias y actividad eléctrica, principalmente durante las tardes y noches.
Lluvias continuarán durante los próximos días
El pronóstico del Insivumeh señala que las precipitaciones podrían presentarse en algunos sectores desde el mediodía, aunque a nivel nacional se esperan principalmente durante la tarde y noche, con posibilidad de prolongarse hasta la madrugada.
Los mayores acumulados podrían registrarse en Occidente, Bocacosta, Altiplano Central, Pacífico y los Valles de Oriente.
En la Ciudad de Guatemala y otras áreas de la Meseta Central se prevén nublados y lluvias con actividad eléctrica. En el Pacífico podrían registrarse precipitaciones moderadas a fuertes, mientras que en Petén, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte y los Valles de Oriente también se esperan lluvias y tormentas eléctricas.
De acuerdo con Cleofas Culajay, pronosticador y meteorólogo del Insivumeh, este patrón climático se extenderá hasta inicios de la próxima semana debido a la presencia de una zona de convergencia tropical cercana a Guatemala.
El especialista explicó que esta zona es una franja donde confluyen vientos de distintas direcciones, lo que favorece la formación de tormentas.
Advierten por posibles emergencias
Las condiciones atmosféricas también son favorables para que se presenten tormentas locales severas. Ante este escenario, no se descarta la posibilidad de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar cruzar ríos o zonas inundadas, conducir con precaución durante las lluvias, mantenerse alejados de áreas propensas a deslizamientos y atender los avisos de las autoridades. En sectores cercanos a ríos, laderas y volcanes, se pide mantener especial vigilancia ante cualquier cambio en las condiciones.