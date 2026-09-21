Guatemala: Insivumeh pronostica más lluvias

El territorio guatemalteco se prepara para una semana de intensas lluvias y actividad eléctrica, concentradas principalmente en horas de la tarde y noche. Así lo informó este lunes, 21 de septiembre, Cleofas Culajay, pronosticador y meteorólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
De acuerdo con el experto, este patrón climático, que se extenderá hasta inicios de la próxima semana, se debe a la inestabilidad atmosférica en el Pacífico y a la presencia de una zona de convergencia tropical cercana a las latitudes del país, que han sido claves para el ingreso de una considerable cantidad de humedad al territorio nacional.
Sobre la convergencia, el especialista explicó que se trata de una zona donde confluyen vientos de distintas direcciones, propiciando la formación de tormentas. Actualmente, esta franja se ubica en el Pacífico, muy cerca del territorio nacional, lo que facilita el aumento de lluvias con tormenta eléctrica.
Por aparte, indicó que para el miércoles se pronostican lluvias generalizadas en la región del Pacífico, incrementando su intensidad hacia el fin de semana, debido también a la vigilancia meteorológica por la posible formación ciclónica cerca del golfo de Tehuantepec.
Un alivio a la sequía
Ante la creciente preocupación por la sequía que ha afectado a diversas regiones, Rodríguez señaló que estas lluvias podrían ofrecer un alivio significativo a la situación hídrica, especialmente porque se prevé que continúen de manera constante durante el inicio del próximo mes. Esta continuidad es fundamental para la recarga de acuíferos y el beneficio de la agricultura.
No obstante, Culajay recomendó precaución ante lluvias fuertes, ya que en algunos sectores se han presentado aguaceros intensos y vientos arrachados, condiciones típicas de la temporada, con posibles caídas de granizo en ciertas zonas.
Las regiones con mayor cantidad de precipitaciones en lo que va del año son la Franja Transversal del Norte, el Caribe y Petén.
Finalmente, el delegado del Insivumeh instó a los guatemaltecos a tener presente la importancia de la lluvia, aprovechar los periodos húmedos y estar informados para tomar precauciones necesarias en zonas propensas a lluvias fuertes o granizo.