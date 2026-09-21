 Guatemala: Insivumeh pronostica más lluvias
Nacionales

Pronostican más lluvias en Guatemala y prevén que persistan hasta octubre

El Insivumeh prevé fuertes precipitaciones y actividad eléctrica, con vigilancia ciclónica en el Pacífico y alivio para la sequía.

Compartir:
Lluvia en la Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Lluvia en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El territorio guatemalteco se prepara para una semana de intensas lluvias y actividad eléctrica, concentradas principalmente en horas de la tarde y noche. Así lo informó este lunes, 21 de septiembre, Cleofas Culajay, pronosticador y meteorólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

De acuerdo con el experto, este patrón climático, que se extenderá hasta inicios de la próxima semana, se debe a la inestabilidad atmosférica en el Pacífico y a la presencia de una zona de convergencia tropical cercana a las latitudes del país, que han sido claves para el ingreso de una considerable cantidad de humedad al territorio nacional.

Sobre la convergencia, el especialista explicó que se trata de una zona donde confluyen vientos de distintas direcciones, propiciando la formación de tormentas. Actualmente, esta franja se ubica en el Pacífico, muy cerca del territorio nacional, lo que facilita el aumento de lluvias con tormenta eléctrica.

Por aparte, indicó que para el miércoles se pronostican lluvias generalizadas en la región del Pacífico, incrementando su intensidad hacia el fin de semana, debido también a la vigilancia meteorológica por la posible formación ciclónica cerca del golfo de Tehuantepec.

Un alivio a la sequía

Ante la creciente preocupación por la sequía que ha afectado a diversas regiones, Rodríguez señaló que estas lluvias podrían ofrecer un alivio significativo a la situación hídrica, especialmente porque se prevé que continúen de manera constante durante el inicio del próximo mes. Esta continuidad es fundamental para la recarga de acuíferos y el beneficio de la agricultura.

No obstante, Culajay recomendó precaución ante lluvias fuertes, ya que en algunos sectores se han presentado aguaceros intensos y vientos arrachados, condiciones típicas de la temporada, con posibles caídas de granizo en ciertas zonas.

Las regiones con mayor cantidad de precipitaciones en lo que va del año son la Franja Transversal del Norte, el Caribe y Petén.

Finalmente, el delegado del Insivumeh instó a los guatemaltecos a tener presente la importancia de la lluvia, aprovechar los periodos húmedos y estar informados para tomar precauciones necesarias en zonas propensas a lluvias fuertes o granizo.

* Escuche aquí la entrevista completa:

En Portada

Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.t
Nacionales

Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.

10:55 AM, Sep 21
48 Cantones de Totonicapán piden eliminar impuestos en lugar de subsidiar combustiblest
Nacionales

48 Cantones de Totonicapán piden eliminar impuestos en lugar de subsidiar combustibles

02:41 PM, Sep 21
Presentan solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Jimi Bremert
Nacionales

Presentan solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Jimi Bremer

12:01 PM, Sep 21
EE. UU. advierte a una caravana migrante que no se arriesguen al intentar cruzar a Guatemalat
Nacionales

EE. UU. advierte a una caravana migrante que "no se arriesguen" al intentar cruzar a Guatemala

01:11 PM, Sep 21
Flores amarillas: ¿21 de marzo o 21 de septiembre? Esta es la diferenciat
Tendencias

Flores amarillas: ¿21 de marzo o 21 de septiembre? Esta es la diferencia

01:37 PM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosReal MadridSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar