Aleks Syntek acusado de mensajes inapropiados a menores

Aleks Syntek enfrenta una nueva controversia luego de que en redes sociales comenzaran a difundirse capturas de conversaciones y un correo electrónico que distintas usuarias atribuyen al cantante mexicano. Una de ellas asegura que parte del contacto ocurrió años atrás, cuando todavía era menor de edad.
Los señalamientos comenzaron a ganar notoriedad durante el fin de semana posterior al polémico concierto que el intérprete de "Duele el amor" ofreció el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.
Durante aquella presentación, varios momentos protagonizados por Syntek se hicieron virales debido a sus comentarios hacia el público, sus críticas a determinados géneros musicales y los reclamos que realizó desde el escenario. La atención generada por el episodio provocó que usuarios recuperaran antiguas controversias relacionadas con el artista y que otras personas comenzaran a publicar experiencias que aseguran haber tenido con él.
¿Qué dicen las nuevas acusaciones contra Aleks Syntek?
Una de las publicaciones que más repercusión ha generado comenzó a circular el sábado 19 de septiembre. Una usuaria identificada como Renata Rincón aseguró que años atrás mantuvo comunicación con Syntek.
De acuerdo con su relato, en aquel momento le emocionaba recibir mensajes de una figura reconocida de la música. Sin embargo, con el paso de los años habría cambiado su percepción sobre aquellas conversaciones y decidió hacer públicas algunas de las imágenes que afirma haber conservado.
Entre el material difundido aparece una captura aparentemente correspondiente a Instagram, con mensajes procedentes de una cuenta identificada con el nombre del cantante.
También se compartió la imagen de un supuesto correo electrónico atribuido a Syntek. En ese intercambio el remitente manifiesta una posible atracción hacia la destinataria y plantea la posibilidad de encontrarse a solas antes de un concierto.
Es importante señalar que se trata de capturas y testimonios difundidos en redes sociales y atribuidas al artista. Hasta el momento no se ha informado de una verificación independiente que permita establecer la autenticidad y el contexto completo de todos los mensajes divulgados.
Otra joven comparte supuestas conversaciones
Mientras el tema ganaba fuerza, otra usuaria también publicó en X capturas de una conversación privada que atribuyó al cantante.
La joven aseguró que había recibido mensajes que consideró intimidatorios después de compartir contenido relacionado con Syntek en TikTok.
Según las imágenes difundidas, la cuenta atribuida al artista expresaba el deseo de mantener una "amistad cercana" con ella, incluso haciendo referencia a lo que sus padres pudieran pensar al respecto.
La aparición de estos testimonios aumentó la conversación en redes sociales y provocó que usuarios recordaran un episodio ocurrido ocho años atrás, cuando Syntek fue acusado públicamente por un adolescente británico.
El antecedente de 2018
Esta no es la primera vez que Aleks Syntek enfrenta cuestionamientos relacionados con mensajes enviados a una persona menor de edad.
En septiembre de 2018, un adolescente británico de 17 años conocido en redes sociales como Lemon Brick hizo públicas conversaciones que aseguró haber mantenido con el cantante a través de Instagram.
El joven afirmó que Syntek se había comunicado con él desde su cuenta y le había enviado fotografías relacionadas con sus conciertos. Durante la conversación, de acuerdo con las capturas difundidas entonces, el cantante habría utilizado términos como "cute" y "sexy" para referirse al adolescente.
El caso alcanzó amplia repercusión en diferentes países y Syntek terminó pronunciándose públicamente.
Aleks Syntek negó las acusaciones
A diferencia de los nuevos señalamientos, sobre los cuales no se había pronunciado específicamente al momento de publicarse la información consultada, Syntek sí respondió al episodio de 2018.
El músico aseguró entonces que las acusaciones realizadas por el adolescente eran falsas y negó que sus comentarios hubieran tenido una intención sexual.
Sin embargo, reconoció que había cometido errores al mantener aquella conversación. Explicó que uno de ellos fue emplear palabras en inglés que podían interpretarse de manera diferente y el otro, prolongar una conversación con alguien a quien no conocía personalmente.
El propio cantante calificó los señalamientos de "completamente falsos". Su respuesta de aquel momento fue recogida por diferentes medios internacionales.
¿Por qué resurgen ahora los señalamientos?
La nueva controversia llega apenas unos días después de otra complicada semana para Aleks Syntek.
El pasado 15 de septiembre, el cantante se presentó en la alcaldía Benito Juárez como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia de México. Lo que debía ser una noche dedicada a sus canciones terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales.
Videos grabados por asistentes mostraron al intérprete realizando varias pausas para dirigirse al público. Durante su intervención habló sobre su trayectoria, pidió respaldo a sus seguidores y respondió a personas que le solicitaban interpretar canciones de otros artistas.
Syntek también volvió a pronunciarse sobre la música urbana, un tema sobre el que anteriormente ha expresado críticas.
Posteriormente, el cantante explicó que parte de su molestia se originó al observar que algunas personas estaban lanzando objetos y bebidas hacia otros asistentes. Según su versión, su reacción buscaba defender a quienes habían acudido a disfrutar del espectáculo.
Tras las críticas, también publicó mensajes en redes sociales en los que sostuvo que la situación sería pasajera y que "el tiempo" le daría la razón.