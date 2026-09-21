Flor Bertotti revela su odio por 'Flores Amarillas' en Floricienta

"Flores amarillas" se convirtió en una canción capaz de sobrevivir al paso del tiempo. Más de dos décadas después del estreno de Floricienta, el tema continúa sonando cada 21 de septiembre y ha inspirado una tradición que se extendió por diferentes países de Latinoamérica.
Sin embargo, detrás de uno de los mayores éxitos relacionados con la telenovela argentina existe una historia que pocos seguidores conocían: Flor Bertotti, protagonista de la producción, confesó que durante mucho tiempo no disfrutaba interpretarlo.
La actriz y cantante argentina habló sobre su relación con "Flores amarillas" durante una participación en el programa peruano Hablando Huevadas, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza.
"Durante mucho tiempo odié la canción Flores amarillas", reconoció Bertotti. Pero la razón no tenía que ver precisamente con la letra, la melodía ni con el éxito que alcanzó.
¿Por qué Flor Bertotti odiaba cantar "Flores amarillas"?
Bertotti explicó que su rechazo estaba relacionado con todo lo que debía hacer sobre el escenario cada vez que llegaba el momento de interpretar la canción durante las funciones teatrales de Floricienta.
"No era un problema de la canción, era un problema de todo lo que tenía que hacer en el teatro cuando cantaba esa canción", explicó la artista.
La puesta en escena requería realizar diferentes movimientos y cambios prácticamente al mismo tiempo.
Según recordó, debía salir de una escena, tomar una pequeña reja que formaba parte de la escenografía, ponerse un vestido y prepararse para cantar.
"Tenía que salir de una cosa, agarrar una rejita, ponerme un vestido, cantar la canción. Mucha, mucha, mucha cosa y no lo disfrutaba", contó.
La exigencia detrás de aquel número provocó que una canción que despertaba emoción entre los espectadores terminara convirtiéndose, para ella, en uno de los momentos menos disfrutados de las presentaciones.
Su relación con la canción cambió años después
Con el paso del tiempo, la percepción de Bertotti sobre "Flores amarillas" terminó cambiando.
Un momento clave ocurrió en septiembre de 2022, cuando la actriz volvió a interpretarla durante una presentación en Israel. Para Bertotti significó reencontrarse con un público que llevaba años esperando escuchar nuevamente las canciones que marcaron su infancia y adolescencia.
La experiencia le permitió observar el tema desde otra perspectiva y comprender el vínculo emocional que todavía existía entre la canción y sus seguidores.
"La canté en Israel, un reencuentro después de muchos años con el público", recordó.
En aquella ocasión descubrió nuevamente lo que "Flores amarillas" significaba para quienes habían crecido viendo Floricienta.
"Fue como volver a descubrir lo que había en el corazón de la gente cuando yo la cantaba. Así que para mí fue como muy lindo", expresó.
De esta manera, una canción que durante años había relacionado con el estrés de las presentaciones teatrales terminó adquiriendo para ella un significado completamente diferente.
"Flores amarillas", un fenómeno que nació con Floricienta
Floricienta se estrenó en Argentina en 2004 y fue creada por Cris Morena. La ficción protagonizada por Florencia Bertotti rápidamente se convirtió en un fenómeno juvenil que posteriormente llegó a numerosos países.
La historia presentaba a Flor, una joven alegre y soñadora cuya vida incorporaba elementos inspirados en los cuentos de hadas. Además de la trama romántica, la música tuvo un papel fundamental en el éxito de la producción.
"Flores amarillas" formó parte de ese universo musical y terminó convirtiéndose en uno de los temas más identificados con la serie.
La canción gira alrededor del deseo de una joven de recibir flores amarillas de la persona que ama, transformando el detalle en una representación de la ilusión de encontrar el amor esperado.
Más de 20 años después del estreno de Floricienta, aquella referencia televisiva terminó transformándose en un fenómeno que incluso alcanzó a personas que nunca vieron la telenovela.
Cada 21 de septiembre, redes sociales como TikTok e Instagram se llenan de fotografías y videos de personas regalando ramos amarillos a parejas, amigos y familiares.
Aunque actualmente muchas personas relacionan las flores amarillas con el amor romántico, el gesto también se utiliza para expresar cariño, amistad, alegría y buenos deseos.