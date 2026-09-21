OJ presenta denuncias por posibles irregularidades en plazas

El Organismo Judicial (OJ) informó este lunes, 21 de septiembre, que fueron presentadas dos denuncias en el Ministerio Público (MP) derivado de las posibles irregularidades relacionadas con supuestos cobros para favorecer a ciertas personas en los procesos de contratación, selección y ascensos.
Sin aportar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones que están en curso, el vocero del OJ, Rudy Esquivel, detalló que las autoridades han instruido a las áreas respectivas para que se interpongan las acciones jurídicas pertinentes.
"Las cuales se han realizado en fechas 7 y 9 de septiembre del presente año ante el Ministerio Público, quien es el ente competente para la realización de las investigaciones correspondientes y así determinar la responsabilidad en personas o persona individual o jurídica y la posible comisión de actos delictivos", dijo.
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"Cero tolerancia" a la corrupción
El portavoz indicó que el OJ, de manera continua, ha informado a la población guatemalteca sobre los procesos adecuados, permitidos y legales para aplicar en la selección, contratación, permutas, pasantías y ascensos en la institución.
En consecuencia, recalcó la importancia de que los ciudadanos estén bien informados, por medio de los canales oficiales correspondientes, y así evitar ser víctimas de personas inescrupulosas que buscan aprovecharse de la buena fe de los demás y convertirlos en posibles víctimas de estafa.
De igual forma, Esquivel señaló que es necesario que ante eventuales anomalías se puedan generar las denuncias correspondientes, tanto penales como administrativas. Aseguró que el Organismo Judicial mantiene una postura de "cero tolerancia a la corrupción" y pone a disposición de los guatemaltecos el número 22904444, extensiones 90398 - 90498 - 90777 y 90780. Asimismo, se cuenta con canales a través de las plataformas digitales, específicamente en la sección de quejas y denuncias, para enviar los reportes que correspondan.
MP abre investigación
Según el Ministerio Público, actualmente se encuentra en curso una investigación a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción por la posible negociación de plazas y ascensos en el Organismo Judicial.
Los investigadores buscan determinar si existe algún tipo de indicios que reflejen mecánicas de pagos, recomendaciones políticas o influencias de funcionarios, entre otras irregularidades.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7